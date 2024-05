Britney Spears cuenta estafa en México: «Me cobraron el doble»

Britney Spears enfrentó una estafa al comprar en México, donde disfrutó nadar desnuda en el mar y momentos únicos. La cantante narró su experiencia en redes sociales.

La estafa ocurrió cuando una vendedora le cobró 750 dólares por un producto que costaba 300, según relató Spears en su cuenta de Instagram, en una publicación que borró a los pocos minutos de haberla subido.

Además de la mala experiencia, la artista compartió momentos memorables, incluyendo nadar desnuda, beber vino y explorar su creatividad en playas mexicanas.

La estrella también describió otras vivencias positivas, como leer, lavar su ropa y tener sueños intrigantes durante su estadía.

Aunque Spears no especificó el producto comprado ni el tipo de tienda, sus vacaciones incluyeron momentos de relax y autodescubrimiento.

Britney Spears señaló que hizo una especie de bitácora de todo lo que hizo en su reciente viaje destacó los momentos más especiales que tuvo en México.

“Nadé desnuda en el mar todas las noches a las 3 de la mañana. Bebí vino caro y canté en la ducha. Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Le dije ‘Vete a la mier…’ a alguien por primera vez. Leí todos los libros del hotel. Di paseos nocturnos que me enfadaban porque no estaba en el volante. Lavé mi propia ropa en la tina. Me puse ‘nasty’ y me unté aceite por todo el cuerpo mientras usaba traje de baño y me grabé. Y nunca lo publiqué. Aprendí a mirar hacia arriba. Tuve sueños extraños sobre las paredes de la iglesia. Me resfrié y me fui”, dijo Britney Spears.

