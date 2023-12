Bruna Biancardi anuncia su ruptura con Neymar

La modelo brasileña Bruna Biancardi hizo público el fin de su relación con el futbolista Neymar, apenas un mes y medio después de dar a luz a su hija Mavie.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, Biancardi reveló su ruptura con Neymar y aseguró que lo único que tienen en común es su hija.

“Este es un asunto particular, pero como diariamente, me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie (…) Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a frecuentes noticias. Muchas gracias”. Bruna Biancardi