¡BTS cumple 10 años de su debut! Aquí te contamos cómo fue su primera presentación

Este 13 de junio de 2023 se cumplen 10 años del primer disco y de la primera aparición en escenarios, las fechas suelen causar un poco de confusión por el tema de estreno de los videos, debido al cambio de huso horario entre Asia y América, que tiene más de 10 horas de diferencia.

Aunque la banda se formó unos años antes, fue hasta el 12 de junio de 2013 que se estrenó No More Dream en YouTube, el primer sencillo de 2 Cool 4 Skool.

En sus inicios, el estilo de su música estaba más orientado al hip-hop y rap, pero poco a poco incursionaron en nuevos géneros que los llevaron a lo más alto de las listas de reproducciones en todo el mundo.

Los integrantes de BTS son Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.El nombre de la banda, en coreano, es Bangtan Sonyeondan; cuya traducción más cercana al español es “Chicos a prueba de balas”.Cabe destacar que también se les conoce como “Beyond the Scene”,pero las siglas BTS son las más usadas, debido a que es mucho más universal.

El proyecto de BTS fue creado por Big Hit Entertainment, que anteriormente había trabajado con otros artistas como 2AMyLim Jeong Hee.

El álbum debut, 2 Cool 4 Skool constó de 7 canciones, siendo la principal No More Dream,la cual marcó el estilo que los caracterizaría en los siguientes años: canciones alegres, con mensajes hacia la juventud, con un tono de rap, pop, hip-hop y con coreografías bien elaboradas.

La canción se publicó el 12 de junio de 2013 (tiempo de Corea del Sur y 11 de junio en América)en el canal oficial de HYBE LABELSen YouTube. Actualmente, tiene más de 280 millones de reproducciones.

Un día después, el 13 de junio de 2013 (tiempo de Corea del Sur y 12 de junio en América) la banda se presentó por primera vez en los escenarios. Desde entonces, el número 13062013es bastante recordado por la ARMY, como se hacen llamar sus fans en todo el mundo.

En esa presentación, los chicos de BTS aparecieron con un atuendo completamente negro, con detalles en blanco y dorado. El estilo se asemejaba mucho a los raperos americanos de la década de 1990.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkookpresentaron al mundo el sencillo No More Dream,logrando un impacto moderado, pues aunque logró colarse hasta el puesto cinco de ventas en Corea del Sur, no duró mucho tiempo entre los éxitos de la temporada.

Con información de datanoticias.