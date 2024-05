BUAP despide a profesor del ARPA acusado de acoso, así avanza el caso

La tarde de este jueves 2 de mayo, Miguel Escalera, identificado como profesor de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue dado de baja de la institución tras ser exhibido en redes sociales por grabar a mujeres por debajo de sus faldas en la Feria de Puebla 2024.

Fuentes de la máxima casa de estudios en Puebla afirmaron que el docente no regresará a dar clases; además, la oficina de la abogada general de la escuela, Miriam Olga Ponce Gómez, ya analiza el caso para oficializar su baja.

Con respecto a los hechos suscitados en la #FeriadePuebla, la BUAP emite un comunicado en el que subrayan que no tolerarán las conductas indebidas que lesionen la vida social, y señalan que el caso ya es atendido por la Oficina de la Abogada General.

El video que expone al señalado, más el testimonio de una de las víctimas, consiguió que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del estado de Puebla, lo detuvieran en las inmediaciones del Centro Expositor de Puebla.

La SSP informó a través de un comunicado que «ante el señalamiento por parte de una ciudadana, el varón fue presentado ante el Agente del Ministerio Público especializado en delitos sexuales».

Los hechos ocurrieron el miércoles 1 de mayo, cuando una de las denunciantes declaró que notó que el profesor de la BUAP se le acercó varias ocasiones, de manera » muy extraña» porque colocaba su pie específicamente entre sus piernas.

Por lo anterior decidió seguirlo para «cerciorarnos de lo que hacía», fue entonces cuando se dieron cuenta que volvió a repetir el procedimiento, puso su pie izquierdo debajo de las piernas de una nueva víctima.

Entonces, ella encaró a Miguel Escalera, quien buscó huir, pero un joven lo alcanzó y le impidió seguir avanzando, incluso lo acusó «¿a dónde vas, andas grabando con tu tenis», aunque el victimario caminó hasta estar afuera de la feria, fue aprehendido por los policías estatales.

La denunciante expresó a través de sus redes sociales que «las autoridades del lugar (la feria), fueron súper amables y cálidas con su atención», pero las del Ministerio Público no, porque «en diversas ocasiones me comentaban que era un proceso cansado y laborioso, que podía llegar a un acuerdo con el sujeto, a lo cual me negué rotundamente».

Abundó, en sus redes, que la abogada de Escalera intentó darle 10 mil pesos, oferta que rechazó, «y aquí la pregunta ¿mi dignidad vale eso?, y comenté que seguiría con el proceso para que este degenerado sexual no siga libre».

SSP desmiente liberación del detenido

Es necesario aclarar que fuentes de la SSP desmintieron que el profesor de la BUAP haya quedado libre, como se rumoró en algunos medios de comunicación; sigue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Informaron que es probable que más víctimas se sumen para presentar sus respectivas denuncias contra Miguel Escalera.

Fiscalía investiga el caso con perspectiva de género

Por otra parte, en la noche, la Fiscalía General del Estado (FGE), de Puebla, dio a conocer que inició una investigación contra el detenido, pero con perspectiva de género.

«El detenido permanece a disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres» FGE

A través de un comunicado notificaron que realizan actos de investigación ante la denuncia que presentó la afectada.

Además, exhortan a más personas a presentar su denuncia contra Miguel N «si lo reconocen por su probable participación en los hechos».

¿Quién es Miguel Escalera?

Miguel Felipe Pérez Escalera, quien en redes sociales se encuentra como «Miguel Escalera» tiene una maestría en Ciencias de la Computación por la BUAP y un doctorado en la misma área por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

Trabajó como coordinador de tecnologías de la información en la Escuela de Artes Plásticas de la BUAP.

Estuvo a cargo del sistema de control escolar de la facultad y de los laboratorios de computación.

Impartió clases de programación y desarrollo de videojuegos en ARPA BUAP.

De acuerdo a denuncias de estudiantes y colectivos, el agresor participaba en varios grupos de Telegram en Puebla y Oaxaca, donde se distribuían videos y contenido íntimo grabado sin el consentimiento de diversas mujeres.

Lo han señalado en múltiples ocasiones por prácticas de acoso contra estudiantes de ARPA BUAP, aunque estas denuncias no han tenido efecto.

Testimonios de la comunidad universitaria, recogidos por El Ciudadano México, Miguel Escalera alardeaba de contar con la protección de José Carlos Bernal Suárez, desde su tiempo como director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales hasta su actual cargo como Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura.

Compartieron que incluso tras la salida de la referida autoridad, y con la llegada de la directora Sheng-li Chilián, los escándalos y las denuncias de acoso, violencia, misoginia, hostigamiento y despidos irregulares aumentaron, sin que se aplicaran las sanciones correspondientes.

