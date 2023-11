«Buscar pensión alimenticia para mi hija, provoca desgaste económico»: Valeria Arronte

Exigir el pago de pensión alimenticia para su hija de 11 años de edad ha sido para Valeria Arronte un ejercicio desgastante por el gasto económico que ha hecho para encontrar abogados que la ayuden a establecer un convenio con el padre de la menor.

La poblana de 36 años de edad narró a El Ciudadano México que dar seguimiento al caso de pensión alimenticia para su hija la ha afectado legalmente, ya que la poca confianza que tiene con abogados de oficio, la llevó a buscar ayuda con litigantes más preparados, aunque de cualquier forma ha tenido que cambiar constantemente de asesor legal.

De igual forma, detalló que no ha querido buscar un abogado de oficio porque el padre de su hija es Michel, un locutor de radio que es muy conocido a nivel local, por lo que teme que pueda llegar a tener influencia en ellos.

«Sí me ha afectado (económicamente) porque definitivamente por ser una persona pública yo no me atreví, ni me arriesgué con los abogados de oficio, porque precisamente en muchos casos anteriores se venden los abogados. Yo tuve que cambiar varias veces de abogado precisamente por la situación de que había muchas inconsistencias en su trabajo, entonces sí ha afectado demasiado» Valeria Arronte

Aseguró ser demandante de una persona muy conocida ha provocado que ella sea revictimizada por gente que al escuchar su caso, hace comentarios como «él es así» y «tú te lo buscaste», con lo que afirma que se normaliza el machismo.

Aunque omitió decir los montos, expuso que a pesar de esto, los pagos que ha llegado a recibir no corresponden a los gastos que se hacen para mantener a una menor de edad.

Mencionó que aún y cuando ambas partes han establecido ya un convenio con los montos establecidos con pagos retroactivos a los años que no dio pensión, asegura que el denunciado ha evitado cumplir con esto a base de engaños.

«Es por eso que digo que ya estamos cansadas de esta situación. Hablo de manera personal y es por eso que salimos y ya alzamos la voz«, señaló Valeria, quien afirmó que ya ha hecho pública la situación que actualmente atraviesa con este sujeto.

Expresó además que este caso provocó en un inicio daños psicológicos a su hija, aunque indicó que con el paso de los años ha visto más desapego de parte de ella hacia él, por lo que afirma que no hay cariño y la menor no quiere saber nada de él, además de que se siente agradecida de que no tengan contacto.

Detalló que las autoridades deben apoyar a más mujeres con casos como el suyo con facilidades y herramientas para que pasar por una situación así no sea tan costoso. Además, señaló que es importante la creación de un padrón de deudores, principalmente para que las empresas sepan qué personas no pagan pensión y eviten su contratación.

Por lo anterior, también llamó a empresas a transparentar salarios, independientemente del tipo de cargo, ya que con esto pueden ayudar a dejar de encubrir a personas señaladas como deudoras alimentarias.

Ilustración: Iván Rojas

