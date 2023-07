Caben en Morena quienes cumplan ideales, afirma Citalli Hernández

En Movimiento Regeneración Nacional (Morena), son bienvenidos todas y todos, siempre y cuando cumplan con los principios e ideales del partido, expuso la secretaria general nacional del partido vinotinto, Citlalli Hernández Mora.

Al término de la Jornada de Debate y Cultura, aseguró que Morena es un partido con principios y valores, por lo que indicó que los militantes de otros partidos deben seguir esta visión, en caso de adherirse.

Destacó que Morena es un partido inclusivo, el cual seguirá creciendo por los principios que el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ha puesto en práctica durante su gobierno.

En otro tema, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora aseguró que no hay “piso parejo” entre los aspirantes locales y nacionales, debido a que no son medidos por lo que hacen en los “últimos días”, sino por todo lo que han desempeñado durante su vida política.

“Pensar que hay piso parejo o no por un momento, me parece una discusión equivocada; todas y todos somos el resultado de nuestras trayectorias, no de un momento”