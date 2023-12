Campaña negra del PAN

Ya lo esperábamos: finalmente apareció el nuevo coordinador de Comunicación de Xóchitl Gálvez, Maximiliano Cortázar. Y no es que estuviera muy oculto: una vez que abandonó la batería en la banda Timbiriche, Max se dedicó al oficio de la comunicación social para Vicente Fox, Josefina Vázquez Mota, Felipe Calderón y, por supuesto, Genaro García Luna. Incluso para Rafael Moreno Valle. Sus campañas presidenciales para algunos de los mencionados se han distinguido por el prurito de atacar a sus oponentes con todo un arsenal de goles bajos y calumnias disfrazadas, sin el menor asomo de ética profesional. Y ahora no será la excepción.

A diferencia de los videos de la 4T, que se caracterizan por mostrar al candidato dirigiéndose al público a cuadro, la guerra sucia en su contra se monta en spots de alto costo, con un guion bien estructurado, actores, escenografía, diseño de sonido y un mensaje que obviamente delata la cruz de su parroquia. Por ejemplo, uno de ellos muestra una supuesta ventanilla del Seguro Social frente a la cual desfila un grupo de usuarios con sus vales para recibir medicinas y la empleada, burlona, les informa que se carece de ellas, para que a continuación el Jocker descienda bailando las escaleras, como en la película.

En estas mismas páginas tenemos otro ejemplo, el de la campaña, por cierto, dispendiosa (díganme si no) bajo el lema “Se le va a caer el país” más la efigie de Claudia Sheinbaum (por esta vez sin suásticas) y que consiste en grupo de la tercera edad jugando lotería, en cartones cuyos gráficos muestran a varios políticos de Morena que, en algunos casos justificadamente y en otros no, se han ganado la fama de “traidores”: Bartlett, Ebrard, Ovalle, etc. Cuando una de las jugadoras grita ¡Lotería! Añade ¡Perdí!, queriendo implicar algo turbio en el gabinete de Sheinbaum, cuando las campañas ni siquiera han empezado. Mentiras, verdaderas a medias: así es como procede Max.

Otra característica es que los “mensajes”: no van firmados, se ocultan en el anonimato. Lo cual es una estrategia de “tirar la piedra y esconder la mano”, pero que a la vez tiene la ventaja de que no se reportarán como gastos de campaña. Finalmente, se sabe que estos mensajes sorpresa, convenientemente distribuidos en you tube y otras plataformas, han sido producidos fuera del país, en Centroamérica, fuera del alcance del corto brazo de la ley. No por ello hay que dejar de denunciarlos.

¿Quién es Max Cortázar?

El nuevo coordinador de comunicación de Xóchitl Gálvez, tuvo varios cargos con Vicente Fox Quesada durante su sexenio, pues desde el año 2000 fue director de Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cargo que ocupó hasta 2001.

También fue director de Prensa en los Estados en la Presidencia de la República de 2001 a 2002. Del año 2002 al 2003 fue director general de Medios Estatales de la Presidencia de la República y de 2003 a 2004 fue director general de Comunicación Social de la Secretaría de Energía.

A finales de 2011, comenzó a trabajar en la campaña del precandidato a la presidencia, Ernesto Cordero, y en junio de 2012 se integró como Coordinador de Difusión de la campaña presidencial del PAN, con Josefina Vásquez Mota como candidata.

En enero de 2015, Cortázar solicitó licencia como diputado federal para formar parte del equipo de trabajo del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, asumió el cargo de Coordinador de Comunicación, Difusión y Promoción del Gobierno del Estado de Puebla.

El periodista Jesús Lemus, en su libro, El Licenciado, señala que Cortázar fue la pieza clave en la sinergia de los medios con Genaro García Luna.

