¿Canelo Álvarez es infiel con la actriz Verónica Montes?

La revelación de un mensaje que el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez supuestamente envió a la actriz Verónica Montes causa controversia en redes sociales, aquí te decimos por qué.

Durante la transmisión del programa «Chisme No Like«, se mostró un presunto mensaje del deportista a la famosa actriz, generando especulaciones sobre sus intenciones.

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa, expusieron el mensaje que habría sido enviado a Montes vía Instagram, desatando una discusión en línea sobre la fidelidad del Canelo.

Verónica Montes, al ser cuestionada sobre el tema, mantuvo una postura neutral, destacando que como figura pública recibe mensajes de diversas personas. Enfatizó que no respondería a un hombre casado.

“Lo que te puedo decir, es que, en este medio, estando en redes sociales te pueden llegar mensajes de cualquier persona, y otra cosa es que uno responda, y sobre todo yo, yo jamás voy a responder a un hombre casado”, expresó.

Para evitar malentendidos, Verónica Montes aclaró que nunca afirmó haber rechazado al Canelo, ya que no respondió a su mensaje y él no volvió a escribirle.

“Yo nunca dije (que rechacé al Canelo). He recibido muchos mensajes, de muchos artistas y gente que no está en el medio. A mis fans, yo les respondo siempre, pero yo no estoy buscando a nadie por redes sociales, la verdad”, aseveró.

La reacción en redes sociales fue mixta, con algunos usuarios criticando la exposición del mensaje como exagerada y otros cuestionando las intenciones del Canelo al enviar un simple saludo.

Montes aclaró que nunca afirmó haber rechazado al Canelo, ya que no respondió al mensaje, y reiteró su postura de no involucrarse con personas casadas.

“De cualquier persona casada, yo no me atrevo a meterme en un matrimonio. Eso es algo que no me gustaría que me hicieran cuando me case, entonces, jamás lo haría”, insistió.

La actriz dijo que se encuentra enfocada en su trabajo y proyectos profesionales, dejando claro que no está buscando una relación sentimental en este momento.

