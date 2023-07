Captan extraño fenómeno de colores en las nubes (VIDEO)

En redes sociales se ha viralizado el video de un extraño fenómeno en el cielo en el que se ven nubes con los colores del arco iris, similar a los que se ven en el agua con aceite.

El video fue compartido en Twitter por la cuenta Vids that will make you love earth (@VidsOfHeaven) y hasta el momento lleva más de 11 millones de reproducciones.

Aunque este clip del fenómeno de colores en el cielo ha generado millones de vistas, poco se sabe sobre el lugar en el que fue grabado. Algunos usuarios mencionan que fue tomado en China porque una cuenta de TikTok de este país compartió el video.

Otras versiones mencionan que originalmente fue captado en Medellín, Colombia, aunque esta versión tampoco ha sido confirmada.

Lo que sí es un hecho es que este fenómeno en el cielo ya ha sido reportado con anterioridad.