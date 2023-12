Caravana migrante avanza en Chiapas durante día de Navidad

La caravana de migrantes, autodenominada «éxodo de la pobreza«, avanzó 30 kilómetros este lunes desde el ejido Álvaro Obregón hasta Huixtla, Chiapas.

En su segundo día de marcha, durante la Navidad, unas siete mil personas avanzaron aproximadamente siete horas bajo un calor intenso que superaba los 30 grados centígrados.

La hondureña, Bertha del Cid, mientras empujaba un cochecito con su niño de tres años, dijo que «es realmente complicado, es muy duro venir caminando con mi hijo y maletas. No ha sido sencillo. Deseamos tener otra forma de transporte, que alguien nos otorgue permiso para continuar(…) Ha sido una Navidad terrible, he pasado la noche en la calle, no tengo dinero, ha sido horrible»

La mujer de 32 años solicitó asistencia gubernamental debido a que su hijo pequeño tiene asma y tiene otro hijo en Honduras con problemas de salud mental.

Por su parte, Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana AC, expresó pesar por la falta de sensibilidad de las autoridades frente al sufrimiento de las familias que buscan mejorar su vida, escapando de la violencia y la pobreza en sus países.

Por eso reiteró que continuarán avanzando hasta recibir una respuesta que les permita a los migrantes seguir su trayecto hacia el norte y otras zonas del país, ya que en el sur enfrentan dificultades por la escasez de empleo.

Asimismo, Luis García señaló que si las autoridades mostraran disposición, podrían asistir a los migrantes en oficinas ubicadas en otras regiones del país, dado que las del sur se encuentran sobrecargadas.

Solamente la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula ha tramitado a más de la mitad de los 136 solicitantes de asilo de todo el país.

