Caso Blanca Esmeralda: liberan a «Don Memo»

Jesús Guillermo N., quien fue detenido tras el feminicidio de su vecina, la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo, en la unidad habitacional Villa Frontera, en octubre de 2022, fue puesto en libertad tras obtener una suspensión provisional.

El pasado fin de semana, jueces del fuero común y federal le concedieron la suspensión del proceso a Guillermo, luego de permanecer en la cárcel por casi cinco meses.

“Don Memo”, como es llamado, fue detenido el pasado 15 de octubre en su casa, durante el cumplimiento de una orden de cateo, al ser acusado por delitos contra la salud, posesión de arma de fuego sin licencia y de cartuchos útiles para arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada.

Tras su detención, familiares y amigos realizaron una serie de protestas en la unidad habitacional, ubicada al norte de Puebla capital, en donde aseguraron que él era inocente, además temían que le fueran a imputar el delito de feminicidio.

Incluso, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que la detención de Guillermo no estaba relacionada con el asesinato de la madre buscadora, en cambio, dijo que fue por resultado de cateos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras obtener su libertad, Guillermo tendrá una serie de medidas cautelares que cumplir, como residir en un lugar determinado, tener un empleo fijo, firma periódica, no salir del estado, no portar armas y no consumir drogas o alcohol.

Blanca Esmeralda, asesinada el 4 de octubre

La mañana del 4 de octubre de 2022, Blanca Esmeralda, quien luchaba para localizar a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado Gallardo, fue asesinada a balazos en las inmediaciones de la unidad habitacional Villa Frontera.

La madre buscadora se dirigía a tomar un camión en la calle 100 Poniente y 9A Norte, donde sujetos desconocidos la encontraron y le dispararon 10 veces en un ataque directo.

Ella buscaba a su hija Betzabé, de 22 años, quien desapareció el 13 de enero de 2021, junto con su amiga Fabiola Narváez Rojas, de 24 años.

El 24 de octubre, la FGE informó que el caso había sido esclarecido con la detención de dos sujetos: Cristopher N. alias “El Cris” e Ismael N. alias “El Paisa”, responsables del feminicidio de Blanca Esmeralda.

Asimismo, se informó sobre la desarticulación de una banda delictiva que se dedicaba al narcomenudeo y operaba en varias zonas de la capital poblana.

Fotos: Agencia Enfoque

