CDH en Puebla, «neutral» en despenalización del aborto

El titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, José Félix Cerezo Vélez, afirmó que se mantendrá “neutral” en el tema de la despenalización del aborto en el estado.

Cerezo Vélez afirmó que el organismo que representa entiende el principio de autodeterminación de la persona gestante, pero señaló que es un asunto jurídico y legal, que debe resolver el Poder Legislativo local, toda vez que hay personas que están a favor y en contra.

“Yo soy empático a que las mujeres tengan su autodeterminación, pero obviamente también hay personas que piensan que no es adecuado, entonces este organismo tiene que ser neutral, no puede decir si está de acuerdo o no, porque es una decisión legislativa y es una decisión jurídica y legal”,

José Félix Cerezo Vélez

Titular de la CDH de Puebla