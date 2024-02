Céspedes niega intervención en elecciones ante señalamientos de oposición

Ante los señalamientos por parte del PAN, PRI, PRD y PSI sobre una «elección de estado» para los próximos comicios, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que no tiene la intención de intervenir en el proceso electoral.

Durante su habitual rueda de prensa, el mandatario poblano aseguró que su único interés es entregar una Puebla unida a la persona que haya elegido la mayoría de los habitantes del estado, pues dijo que tiene muy claro su papel como gobernador.

Afirmó que los pronunciamientos contra una elección de estado son señalamientos que se ven en cada elección, y quienes emiten ese tipo de declaraciones son normalmente quienes no están en el poder. No obstante, indicó que la ciudadanía sabe distinguir a quienes señalan con la verdad.

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo expresó que en su caso no existe la intención de intervenir en estas votaciones, ni mucho menos tener participación en el próximo gobierno que se establezca en la entidad después de las elecciones.

«Soy Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, y tengo clarísimo mi lugar, espacio y tiempo. Lo único que me interesa es entregarle a Puebla a quien el pueblo decida. Pero no cualquier Puebla, sino una Puebla unida, no dividida»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla