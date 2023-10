Christian Nodal cambia de look, aparece con menos tatuajes en la cara

Christian Nodal, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que muestra un cambio de look, mucho más delgado y menos tatuajes en la cara.

A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió una fotografía, misma en la que aparece con una camisa de color gris, pantalones y zapatos vaqueros.

Christian Nodal y su look después de ser papá… 😱 pic.twitter.com/I75WeaSgpg — el_aca (@elaca13) October 2, 2023

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su apariencia física, ya que luce más delgado, al igual que con menos tatuajes en la cara, mismos que tenían un significado.

Christian Nodal se sigue sometiendo a un tratamiento para eliminar algunos de sus tatuajes, ya que, según sus palabras, quiere que su hija lo vea sin ellos.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara. Es un proceso doloroso. Aunque me gustan los tatuajes, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Estos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida, que ya pasó”, dijo Nodal.