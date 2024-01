Sheinbaum busca mayor y mejor inversión para México

«En desarrollo sustentable y con bienestar deben convertirse las inversiones que lleguen a México», planteó la precandidata la Presidencia de México por Morena, PT y Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, durante el encuentro con los miembros de la American Society of México, A.C. (AmSoc).

“Nosotros queremos que la Inversión Extranjera Directa, que la inversión nacional, no solo se traduzca en los grandes indicadores, crecimiento del PIB, de Inversión Extranjera, lo que nosotros queremos y es el reto que tenemos todos, es que se traduzca en bienestar, en desarrollo de bajo impacto ambiental: sustentable y con bienestar”.

Al respecto, expuso que temas como nearshoring y la transición energética, serán clave para seguir generando inversión nacional y extranjera en el país y que está a su vez garantice sustentabilidad, así como mejores oportunidades para las y los trabajadores de México.

Durante su participación, en el encuentro de la American Society of México 2024, la precandidata única expuso varios de los logros en movilidad, inversión extranjera, seguridad, generación de empleo que dejó durante su administración como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, la cual se transformó en una ciudad de derechos y libertades.

«Yo soy de las que cree que México tiene que tener un sistema de bienestar y que el Estado debe cubrir ese sistema, eso significa acceso a la salud y acceso a la educación de calidad. Eso no significa que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario, qué bueno que exista».

Claudia Sheinbaum Pardo

Precandidata a la Presidencia de México