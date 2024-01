«Claudia Sheinbaum sube en las encuestas», asegura Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado destacó que la precandidata única a la Presidencia, Claudia Sheinbaum concentra la mayoría de las preferencias y sigue en ascenso en las encuestas.

En la Hacienda de los Morales, donde acompañó a Claudia Sheinbaum al encuentro con la American Society of Mexico, el también coordinador de precampaña contrastó que la precandidata de la oposición no tiene la simpatía de la gente porque los partidos que la impulsan ven como un botín al gobierno, tal como ocurrió en Coahuila.

Asimismo, ante la pregunta de los medios de comunicación sobre su opinión del reto de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum de asistir a los debates, ironizó con que quizás la precandidata de la derecha no asista porque «no se permite el uso del teleprompter».

“La doctora por supuesto que va a asistir a los debates. Más bien yo no sé si la candidata de la derecha va a asistir porque creo que dentro de las reglas del debate no se les va a permitir el teleprompter. Entonces no sé si por el hecho de que no se permita teleprompter, pues ella vaya a asistir”.

Mario Delgado

Dirigente Nacional de Morena