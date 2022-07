Clausuran albergue en Jalisco tras caso de niña quemada

Elementos de la Fiscalía de Jalisco informó esta tarde que realizaron un cateo en las instalaciones del albergue Casa de Vida y Camino a la Fortaleza, donde fue quemada una menor de 11 años de edad, luego de ser rociada con alcohol y recibir descargas eléctricas.

Al lugar ubicado en la colonia Santa Isabel, en Tonalá, también se incorporaron al operativo policías de esa misma localidad.

Aunque aún no hay información oficial sobre el caso, de manera extraoficial se dio a conocer que cuando el personal de seguridad arribó al sitio, éste ya estaba vacío, por tal no hay detenidos, pero el lugar fue clausurado; además, soldaron las puertas.

El referido sitio tiene dos plantas, y en general solamente se localizaron camas, algunas mudas de ropa y comida descompuesta.

Por otra parte, autoridades de Tonalá, Jalisco, afirmaron que el albergue Casa de Vida y Camino a la Fortaleza operaba sin una licencia, por lo cual en coordinación con el gobierno del estado harán una inspección de ese tipo de centros en el municipio.

En tanto, la madre de la menor herida narró que llevó a su hija al referido lugar para que la auxiliaran porque padece problemas psicológicos; sin embargo, el viernes 22 de julio tuvo una crisis y la respuesta de los encargados fue echarle alcohol y darle electrochoques.

La infante resultó con heridas en 13% de su cuerpo, ocasionadas por una pistola taser, que provocó chispas las caules la quemaron.

Los trabajadores del lugar argumentaron a la madre que se había tratado de un accidente, pero su hija los desmintió.

«La niña los acusó enfrente de ellos, me dice ‘no mamá me echaron alcohol y me dieron un chicharrazo (pistola taser)’, y señaló en su cuello»

Mamá de la menor