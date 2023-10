Comienza Cervantino, el festival cultural más grande de América Latina

El 51º Festival Internacional Cervantino (FIC), la fiesta cultural más grande de América Latina, inició el 12 de octubre en la ciudad de Guanajuato, capital del estado central del mismo nombre, con Sonora (México) y Estados Unidos como invitados de honor.



En la ceremonia de inauguración, que se celebró la noche del viernes en el Museo de la Alhóndiga de Granaditas, se entregaron las primeras Preseas Cervantinas al fotógrafo Gerardo García Ramírez, al músico Gijs de Graaf y a las diseñadoras de vestuario y escenografía María y Tilita Figueroa.



También se reconoció con la Presea Eugenio Trueba Olivares al director de los Juglares de Guanajuato, José Rubén Araujo, una agrupación que ha llevado el humor y la reflexión a las plazas, calles y teatros desde 1972.



Durante 17 días, el público del Festival Internacional Cervantino podrá disfrutar de actividades de artes visuales, cine y literatura, en las que participarán más de 2 mil 200 artistas de 31 países, de acuerdo con los organizadores.



El primer concierto denominado «Broadway va a Hollywood«, estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato junto con reconocidos cantantes estadounidenses, quienes interpretaron éxitos musicales como «West side story» y «The phantom of the opera«.



En su oportunidad, la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, celebró que Estados Unidos y Sonora sean parte de esta edición 51 del FIC, afirmando que ambos llegan a Guanajuato con la riqueza y diversidad cultural que les distingue y que poco se conoce.



«Lo que en otros escenarios se destruye la cultura es capaz de reunirlo, porque es la manera de reconocer pacíficamente al otro, reconocerlo en su fuerza, en su corazón y diversidad. Y la diversidad cultural es la mayor riqueza que tenemos en México y es la mayor riqueza de la humanidad» Alejandra Frausto

Secretaria de Cultura de México



A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció que desde su país llegan 250 artistas para presentar 300 eventos con muchas sorpresas para las audiencias.



En adición, el gobernador del estado mexicano de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció la importancia del FIC como un escaparate para mostrar lo mejor de las culturas y las artes de México y el mundo.



Por ello, agregó, su estado presentará «el talento y cosmovisión de las culturas sonorenses«, con artistas de distintas regiones y hasta comida típica.



En el reconocido encuentro cultural, que concluirá el 29 de octubre, se ofrecen más del 50 por ciento de las actividades de manera gratuita para todos los gustos y de gran calidad.

Foto: Gobierno de Guanajuato

