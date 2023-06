Comuna poblana cierra hasta 30 negocios por vender alcohol sin permiso

La Dirección de Normatividad y Regulación Comercial municipal realiza 250 revisiones semanales por venta de alcohol a establecimientos regularizados e informales, de los cuales, entre 25 a 30 terminan siendo clausurados debido a que no cuenta los permisos correspondientes.

El titular de la referida área del Ayuntamiento de Puebla, Enrique Guevara Montiel, precisó que los lugares sancionados principalmente están ubicadas en colonias como Amalucan y Bosques de San Sebastián, al igual que en las zonas del Bulevar Municipio Libre y Periférico Ecológico.

El funcionario municipal aseguró que estas revisiones se llevan a cabo de forma diaria, sin embargo, señaló que mientras ellos clausuran un lugar, al poco tiempo, dos o tres más ya iniciaron actividades dentro de la irregularidad, como las cocheras en viviendas.

De igual forma, expuso que han detectado que muchos de estos espacios son rentados, por lo que las personas que se dedican a la venta ilegal de bebidas embriagantes les dejan los conflictos y las multas a los propietarios.

“Quienes rentan los lugares, cuando llegamos a clausurarlos porque no tienen permisos, entonces violan los sellos para sacar sus cosas, y les dejan las broncas a los dueños de los locales, y ese mismo lugar, seguramente me lo abren a la vuelta, en la misma calle, en otro local. Ya está muy detectado el tema de que hay un modus operandis, en ese sentido.” Enrique Guevara Montiel

No han aplicado multas a cocheras

Guevara Montiel afirmó que estas revisiones se llevan a cabo por un tema de seguridad pública, ya que, en el caso de las cocheras, quienes consumen alcohol regularmente causan desorden en la vía pública y molestan a vecinos. Incluso mencionó que los colonos son quienes muchas veces reportan estos lugares.

Sin embargo, reconoció que no han sido aplicadas las multas de entre 10 mil 374 a 51 mil 870 pesos que aprobó el Cabildo de Puebla a inicios de mes en contra de estos sitios, porque la iniciativa no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), no obstante, indicó que su dependencia seguirá haciendo este trabajo.

“Nosotros seguimos haciendo lo propio, primero tenemos que esperar a que sea publicado en el Periódico del Estado, pero no lo dejamos de hacer, al final de cuentas están explotando un lugar”

