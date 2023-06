Comuna poblana recogerá basura orgánica e inorgánica en días diferentes

El Ayuntamiento de Puebla tiene contemplado implementar una recolección diferenciada de basura, con la finalidad de recoger materiales orgánicos e inorgánicos en días diferentes, e iniciar de esta forma con la separación de residuos y llevarlos a una planta de aprovechamiento.

Te compartimos: Ana Karen se ampara contra comuna poblana por despido injustificado

La directora de Normatividad e Inspección de Residuos del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Liliana Velázquez Cabrera, dio a conocer que este programa ya se aplica en 28 fraccionamientos de la ciudad de Puebla; detalló que ha sido más fácil hacer conciencia debido a la organización entre vecinos que existe en esos lugares.

Indicó que durante junio se tiene previsto agregar 10 fraccionamientos. Asimismo, expuso que para poner en marcha este tipo de recolección, en el que dos días recogerán material orgánico y en otros dos el inorgánico, antes harán capacitaciones en colonias y juntas auxiliares.

De igual forma, la funcionaria reconoció que necesitan de infraestructura para iniciar la recolección diferenciada, por lo que no pueden comenzar hasta no contar con 56 unidades recolectoras que ya adquirió el Ayuntamiento.

Indicó que el Servicio de Limpia contaría con la tripulación de camiones necesaria a más tardar en agosto, por lo que en septiembre ya estarían trabajando formalmente con la recolección diferenciada.

Apuntó que hasta ahora no tienen contemplado aplicar multas contra quienes no hagan la separación de residuos, pero no las descartó para un futuro, aunque reconoció que por ahora lo importante es que conozcan bien cómo va a ser la forma de separar.

Puntualizó que habrá una planta de aprovechamiento de residuos que recibirá todo el material inorgánico que se recolecta en la capital del estado, la cual sigue en construcción, no obstante, entrará en funciones para agosto.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com