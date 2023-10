Con cáncer a los 29 años, Almadelia aprendió a «disfrutar y seguir»

Almadelia recuerda muy bien el día en que ella detectó una bola del tamaño de un durazno en su seno derecho, pues este evento representó el inicio de una pesadilla que duró cerca de un año y significó la pérdida de una parte de su cuerpo.

Era un viernes de diciembre del año 2000, y a sus 29 años de edad, la trabajadora del IMSS San José no creía que un hallazgo así en su cuerpo pudiera significar algo malo, pero sabía que eso no era normal.

«Yo pesaba 40 kilos y me detecté del lado derecho una bola, como durazno. Yo dije son mis costillas, ¿no? Eso fue un viernes, para el lunes fui a buscar a un oncólogo con una de mis mejores amigas. Me hicieron una punción, pero me dijeron que no era nada, que tenía 29 años, que no hay antecedente de mama de ninguna índole en casa, que era muy joven, entonces no pasa nada»

Almadelia