Con el PRIAN, ni a la esquina, responde Samuel García, de MC

Movimiento Ciudadano (MC) no irá “con el PRIAN ni a la esquina”, aseveró el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ganó la elección en su estado al postularse por el partido naranja.

LEER TAMBIÉN: Vía remota, Cabeza de Vaca se registra como aspirante de oposición

García rechazó tajantemente que Movimiento Ciudadano se sume al Frente Amplio de la oposición para 2024. En alusión a lo dicho por su compañero de partido, Clemente Castañeda, quien dijo que podrían apoyar a Xóchitl Galvez, el gobernador dijo: “que me pregunten a mí, Samuel García, qué opino de ir en alianza con el PRIAN”.

“No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. Al menos yo, Samuel, (digo que) no hay manera”, dijo el mandatario neoleonés.

Y dijo más: “yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y con el PAN. Son nuestros enemigos. Vean aquí en Nuevo León cómo todos los días están jodiendo.

“No hay un día que (no) le marquen a mis secretarios a decirles: ¿en qué ayudo?, ¿cómo le hacemos para hacer una ley que genere más inversión? No hay un día, uno, que esos partidos no se dediquen a joder y a corromper, porque están podridos, llenos de factureras, de transas, de robos“, dijo el mandatario.

El jueves, el senador de MC, Clemente Castañeda, dijo que si la panista Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial del PRI, PAN, PRD, podrían apoyarla.

Pero el líder de ese partido, Dante Delgado, quien también ha dicho que no irán ni a la esquina con la alianza opositora, señaló: “en Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza, tampoco”.

Gobernador de Jalisco anuncia que no buscará candidatura

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que no contenderá en las elecciones presidenciales de 2024,y habló sobre la invitación del Frente opositor a Movimiento Ciudadano para aliarse.

Alfaro, que también ganó la gubernatura postulado por Movimiento Ciudadano, dijo en referencia al frente PAN-PRI-PRD, que «se construyó una alianza por dirigentes que piensan que poniendo por delante a los partidos que han traicionado en el pasado a la patria, van a poder rescatarla”.

Aunque reconoció que sin una alianza opositora “no hay mucho por hacer” en las elecciones presidenciales de 2024, Alfaro dijo que no comparte la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado.

Foto: Internet

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com