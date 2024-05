¡Confirmado! Banda MS tocará el 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Banda MS actuará en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo 15 de septiembre, destacando que no cobrarán mucho por su presentación.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano reveló que ya se confirmó la participación de la Banda MS para las festividades patrias.

El jefe del Ejecutivo Federal explicó que la invitación se hizo desde el pasado 11 de abril, adelantando que el espectáculo contará también con bandas populares de diversas regiones del país.

López Obrador compartió una anécdota sobre cómo se comunicaron con el director de la banda y cómo aceptaron la invitación con la condición de no cobrar demasiado.

El presidente destacó que esta será su última ceremonia del Grito de Independencia durante su mandato, por lo que se busca que sea memorable con la participación de reconocidos artistas.

«Por cierto va a venir la banda MS el 15 de septiembre, cuando lo dije aquí no habíamos hablado con ellos, les cuento la anécdota, buscaron al director, el presidente los está invitando, nada más no se vayan a pasar, que no vayan a cobrar mucho, sí, sí, sí, le dijo el gerente, conductor, uno de ellos, manager, sí. Dijo sí sí sí, sí tengo lleno el teléfono, para que vean lo que es la mañanera», explicó AMLO.

Por su parte, la Banda MS aceptó tocar a un costo bajo, por lo que asegura un espectáculo accesible para todos los asistentes.

El presidente hizo oficial la invitación al evento: «Es decir, van a cobrar poco y son muchos los integrantes. Entonces ya desde ahora los invitamos», apuntó.

