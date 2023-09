Confirman brote de gripe aviar en Uruguay

Montevideo. La numerosa colonia de lobos y leones marinos de Uruguay ha sufrido el impacto de la gripe aviar, aunque, según las investigaciones preliminares, la gravedad de los contagios en la costa del océano Atlántico es menor a la registrada en el Pacífico.

La primera muerte de un lobo marino por la enfermedad en el país se constató el 5 de septiembre, tras lo cual se sucedieron entre 130 y 140 decesos, especialmente de leones marinos, dijo a Xinhua el director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Jaime Coronel.

A lo largo del mes han aparecido ejemplares de lobos y leones marinos fallecidos en playas de Montevideo, la capital, y los departamentos orientales de Canelones, Maldonado y Rocha.

Según explicó Coronel, el impacto de la influenza aviar H5 varía «en función de la región» porque en las costas de Chile y Perú desde febrero hubo una afectación «violenta», mayor a la registrada en el Atlántico, tanto en Argentina como Uruguay.

«Aparentemente tiene una patogenicidad un poco menor. No estamos viendo las mortandades que sí existieron en el Pacífico» Jaime Coronel

Director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Esta situación está bajo estudio porque es un fenómeno «relativamente reciente» y aún no está confirmada la vía de contagio de los mamíferos marinos, explicó.

Según un informe realizado por la Dinara, entre 2021 y 2022 se estimaba la población de lobos marinos en la costa uruguaya entre 240 mil y 250 mil y la de leones marinos, entre 14 mil y 15 mil.

Coronel destacó que Uruguay tiene la colonia «más importante de lobos marinos de América Latina», asentada en varias islas costeras de Maldonado y Rocha.

Lobos infectados en Argentina y Uruguay

Los casos de lobos infectados se han dado tanto en Argentina como Uruguay en un momento en que se dejaron de reportar aves de corral enfermas por el virus de la gripe aviar.

«La probabilidad de que exista realmente un contagio de mamífero marino a mamífero marino existe. Hasta el momento no encontramos una justificación de transmisión de ave a mamífero»

El ministerio solicitó a la población no acercarse a lobos marinos vivos ni muertos, ni dejar que lo hagan las mascotas, así como no atravesar zonas que pudiesen estar valladas, como forma de prevenir la eventualidad de un contagio, extremo que no está comprobado, entre mamíferos y humanos.

Las autoridades recordaron que la gripe aviar «no tiene cura» en los animales y provoca «graves afectaciones musculares, neurológicas y respiratorias» que llevan a su muerte.

Como medida sanitaria y en cumplimiento de las pautas internacionales, Uruguay prioriza el enterramiento «lo más rápido posible» de mamíferos fallecidos sospechosos de padecer la enfermedad, agregó Coronel.

El país sudamericano reportó el 15 de febrero los primeros cinco casos de gripe aviar en cisnes de cuello negro de la laguna Garzón (este) y declaró la emergencia sanitaria para el sector avícola, que rigió hasta agosto pasado.

A principios de mayo el ministerio inició una campaña de vacunación para inmunizar a la población de gallinas ponedoras y reproductoras.

