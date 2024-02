Congreso reconoce Grupo Plural, relega al PAN en votación

El pleno del Congreso de Puebla aprobó el reconocimiento de un «Grupo Plural«, el cual reestructura las fuerzas políticas dentro del Poder Legislativo. El Partido Acción Nacional (PAN) quedó relegado como tercera fuerza política y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo conservará un diputado.

También puedes leer: Congreso de Puebla reconoce a diputados del Grupo Plural

En sesión de este jueves, tras cuestionamientos sobre su legalidad, fue avalada la creación de esta agrupación conformada por siete legisladores, seis que renunciaron al PRI y un desertor del PAN.

La petición fue realizada por el excoordinador del tricolor, Jorge Estefan Chidiac, quien logró su aprobación por la Junta de Gobierno y ahora obtiene el aval del pleno, con el respaldo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, quienes sumaron 25 votos a favor.

En contra votó el priista Néstor Camarillo Medina; los panistas Rafael Micalco Méndez, Oswaldo Jiménez López y Nancy Jiménez Morales, el diputado de Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Froylan Navarro Corro; así como los morenistas Angélica Cervantes González y Fernando Sánchez Sasia.

Hubo tres abstenciones, dos de las panistas Guadalupe Leal Rodríguez y Karla Rodríguez Palacios, junto con la morenista Yolanda Gámez Mendoza.

El Grupo Plural estará conformado por los expriistas Estefan Chidiac, Silvia Tanús Osorio, Laura Zapata Martínez, Adolfo Alatriste Cantú, Enrique Rivera Reyes y Norma Sirley Reyes Cabrera, así como el panista Eduardo Alcántara Montiel.

Chocan por reconocimiento de grupo

En contra se manifestaron los coordinadores del PAN y PRI, Rafael Micalco Méndez y Néstor Camarillo Medina, respectivamente, quienes señalaron que la figura del Grupo Plural no está reconocida en la legislación.

El panista Micalco acusó de incurrir en una “interpretación a modo” de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y advirtió que la LXI legislatura deja un precedente de tergiversar los reglamentos.

Camarillo Medina denunció que la creación de este grupo era por un “capricho”, en clara alusión a Estefan Chidiac, quien encabezó la desbandada que dejó al Congreso local sin bancada priista.

En defensa del Grupo Plural se posicionaron Tanús Osorio y Alcántara Montiel, quienes defendieron que este conjunto de diputados no es una nueva bancada y no tiene afiliación partidista, además de que sólo tendrá voz, pero no voto, en la Junta de Gobierno.

Se debilita el PAN y es relegado

Cabe destacar que durante la sesión se dio cuenta de la renuncia de Erika Patricia Valencia Ávila y Lizette Minto García a la bancada panista, por lo que el PAN se queda con seis diputados de los nueve que tenía al inicio de la LXI legislatura.

En entrevista, Alcántara Montiel adelantó que en próximos días invitará a sus excompañeras al Grupo Plural, por lo que este bloque “sin partido” podría sumar nueve integrantes y convertirse en la segunda fuerza dentro del Congreso.

Tras la elección de 2021, la bancada mayoritaria es el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con 17 diputados, de los cuales cinco son de representación proporcional.

El PAN tenía nueve, seis electos en las urnas y tres de representación proporcional, entre ellos Alcántara Montiel y Valencia Ávila.

El PRI contaba con ocho diputados, hasta el mes pasado cuando los pleitos internos por las candidaturas causaron la desbandada de los cuatro representantes electos, por lo que solo queda Camarillo Medina, electo vía plurinominal.

El Congreso pierde oposición tras esta reestructuración, pues suma nueve votos con los seis panistas, Camarillo Medina, el representante de PSI y de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez.

Morena tiene 17 legisladores más cinco de su aliado el Partido del Trabajo (PT), junto con la representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

También puedes leer: Grupo de Puebla condena persecución judicial contra Gobierno de Petro

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com