Conoce a los ganadores de los Premios Óscar 2023

La entrega número 95 de los Premios Óscar concluyó en el Dolby Theatre de Los Ángeles, este año sin incidentes y con la mayoría de los pronósticos cumplidos en algunas categorías.

La gran ganadora de la noche con la estatuilla a Mejor Película fue la estadounidense “Everything Everywhere All at Once” (Todo a la vez en todas partes), de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert.

El largometraje también consiguió llevarse a casa otros seis premios, por: Mejor dirección para Daniel Kwan y Daniel Scheinert; Mejor actriz para Michelle Yeoh. Montaje, Guion Original y Actores de Reparto, para Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

Es necesario mencionar que la protagonista de “Everything Everywhere All at Once” es la segunda actriz en ganar un Óscar, y no es de piel blanca. La primera fue Halle Berry.

Por otra parte, el filme alemán «All quiet on the Western Front», (Sin novedad en el Frente) consiguió el Óscar a Mejor Película Internacional. En total logró quedarse con cuatro estatuillas.

«Pinocho» gana la Mejor Película Animada

Además, entre los primeros reconocimientos que entregó la academia estuvo el de Mejor Película Animada que ganó, como se esperaba, el cineasta mexicano Guillermo del Toro con «Pinocho».

En el discurso cuando recibió su Óscar expresó que «la animación es el cine, la animación no es un género, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, estamos listos, por favor ayúdennos a mantener la animación en la conversación»»».

Otras premiaciones durante la noche de los Premios Óscar, edición número 95:

Mejor Actor : Brendan Fraser, The Whale, (La Ballena)

: Brendan Fraser, The Whale, (La Ballena) Cortometraje animado: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, (El niño, el topo, el zorro y el caballo)

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, (El niño, el topo, el zorro y el caballo) Música original : All Quiet on the Western Front, (Sin novedad en el Frente), Volker Bertelmann

: All Quiet on the Western Front, (Sin novedad en el Frente), Volker Bertelmann Sonido : Top Gun: Maverick

: Top Gun: Maverick Efectos visuales: Avatar: The Way of Water, (Avatar: El camino del agua).

