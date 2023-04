Conoce a Zeus, el gato que vive en Palacio Nacional y se ha ganado el cariño de los reporteros (VIDEO)

Mediante un video en TikTok, la usuaria llamada Diana Benítez, compartió tiempo atrás la grabación de un curioso gato que vive en Palacio Nacional.

El gato responde al nombre de Zeus y al parecer tiene ahí su residencia, principalmente en los alrededores, por que como se especifica, no por andar por ahí, nunca ha entrado a la mañanera de AMLO, que suele recibir a varios periodistas, quienes atestiguan dicha conferencia poco después de las siete de la mañana, la mayor parte de la semana.

“Vivo en Palacio Nacional, como AMLO. Me gusta ir a la sala de prensa, me consienten. En cuatro años, no he entrado a una conferencia, ¿creen que cabecita de algodón me acepte en La Mañanera?”

Al parecer, este gato vive en Palacio Nacional desde hace cuatro años, pero no por ello tiene todo el espacio como parte de su hogar, pues sólo no ha entrado a la sala donde el presidente Andrés Manuel López Obrador da su conferencia matutina, y el pequeño felino quisiera entrar y ver el panorama, sin tomar micrófono obviamente.

Su video ha recibido varios comentarios positivos, incluso hay quien solicita a la autoridad, que de paso se haga una reforma para garantizar el castigo a quien lastime a los michis (maltrato animal).

Con información de UnoTV.