Conoce la dieta de Margot Robbie para quedar como Barbie

Margot Robbie mantuvo una rigurosa dieta para su papel como Barbie, para el que consumió muchas proteínas y un pastel de chocolate.

Margot Robbie es una de las actrices del momento y ahora será recordada como una Barbie por la nueva cinta dirigida por Greta Gerwig, quien preparó la cinta para que sea todo un viaje por lo que representa la muñeca más famosa del mundo.

La protagonista de la película de Barbie tuvo que mantenerse en forma para interpretar a Barbie en su versión estereotípica en la que tuvo que seguir una rigurosa dieta y mantener una rutina de ejercicios.

La actriz australiana fue la mejor opción para interpretar a la muñeca rubia y aunque con los años las versiones cada vez son más diversas, muchos consideran esta como la original o como una de las primeras.

Margot tuvo que seguir ciertos requisitos que tenía que cumplir para ser Barbie, por lo que en algunas entrevistas habló acerca de las comidas que hacía durante el día.

La intérprete dio a conocer que comía pan tostado con aguacate, queso halloumi a la parrilla y tocino crujiente al estilo australiano.

Sus desayunos también incluyeron frutas y jugos verdes, para almorzar las proteínas las sacaba del atún, pollo al limón o del camote, mientras que en la cena era común que comiera carne, verduras y arroz.

Como parte de la dieta, Margot consume suplementos alimenticios del grupo B, zinc, cromo o magnesio con el fin de mejorar su metabolismo y estar más sana.

Margot confesó disfrutar de una copa de vino cada dos días y comer un postre de chocolate o un helado en su lugar favorito en Los Ángeles, Salt & Straw.

Además Margot dijo amar las papas a la francesa, las hamburguesas y la cerveza, pero que debe dejar esta comida cuando se enfrenta a trabajos como el de Barbie.

Como parte del ejercicio, Robbie tuvo algunas actividades de fuerza como lo es el patinaje, el baile, pilates y cardio, además de algunos ejercicios para piernas, glúteos, flexiones, natación y actividades que fortalezcan su espalda y demás músculos.

“Encontré que las sesiones de boxeo y pelea para ‘El Escuadrón Suicida’ fueron realmente divertidas pero luego me di cuenta que no soy muy fanática de levantar pesas. Cuando no me estoy preparando para un rol prefiero hacer ejercicios que disfruto, como el baile o jugar tenis con mis amigos”,declaró.