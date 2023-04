Conoce la resurrección del gato Kurama, su dueño cuenta la increíble historia (VIDEO)

Stéfano, un hombre que contó la “resurrección” de su gato Kurama en redes sociales se ha vuelto viral y es que, quién no ha pasado por la pérdida de un animal de compañía y queda destrozado… pero pocos, pueden contar que resucitó.

El gatito perdido se trataba de un minino negro de ojos amarillos que usaba collar color rojo y que se perdió el día 23 de abril entre las calles Charlone, Viamonte y Terrada en la Ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

En TikTok, la usuaria Lucía Montarcé, contó cómo tras perderse el gato Kurama de su amigo Stéfano, éste desesperado pidió ayuda a sus amistades en un chat de WhatsApp para hallarlo, pero un día después, el hombre dijo entre sollozos que lo habían encontrado a unas cuadras muerto.

“… Nada, no sé cómo decirles esto, pero me acaban de avisar que… lo encontraron muerto, acá a un par de cuadras al gordo (a su gato Kurama)… ahora lo voy a ir a buscar a ver si sigue ahí.”.Stéfano, dueño del gato Kurama

Stéfano mismo relató a su amiga Lucía cómo, tras saber que el cuerpo sin vida de su gato Kurama podría estar a sólo unas cuadras, el 24 de abril acudió al sitio para ver si era él y, luego de ir, confirmó que sí se trataba de su minino. Además, le dijo entre lágrimas que quería llevárselo, pero que el cuerpo sin vida ya era comido por las hormigas.

“Y nada me vine acá hasta donde me dijeron que estaba y sí, está acá chica, nada, me lo iba a llevar, pero nada… ya se lo están comiendo las hormigas… ¿Por qué me tiene qué?… ¿Por qué boludo… por qué?”.Stéfano, dueño del gato Kurama