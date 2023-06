Conoce quién fue Talina Fernández, la «Dama del buen decir»

La tarde de este miércoles 28 de junio, la conductora y periodista Talina Fernández murió a los 78 años de edad tras problemas de salud y la leucemia mieloide crónica contra la que luchó los últimos meses de su vida.

La noticia la confirmó su hijo Jorge «Coco» Levy, quien informó que el tipo de cáncer que padecía deterioró su cuerpo hasta ser internada de emergencia en un hospital de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

«Está en una condición muy crítica, tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir. No supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad, desde hace un mes, y de repente se tornó en una cosa que se llama meiosis displásica, y eso terminó siendo una leucemia, que hizo que su sangre ya no funcionara»

Jorge «Coco» Levy

Hijo de Talina