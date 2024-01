Contaminación en Valle de México tras pirotecnia masiva

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la zona Sureste del Valle de México mantendrá la Fase I Regional por Partículas PM2.5, por niveles altos de contaminación.

El propósito es proteger la salud de la población tras la quema masiva de pirotecnia y fogatas durante la noche de este 31 de diciembre y la madrugada del lunes 1 de enero.

Lo anterior provocó que la calidad del aire se mantenga Mala para los habitantes de la zona Sureste del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La CAMe llamó a la población a evitar realizar actividades al aire libre; además, de no fumar, reducir el uso del vehículo particular y no quemar materiales o residuos.

