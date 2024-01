 Cristian Castro le reclama a Luis Miguel

Durante la entrevista que el cantante otorgó al programa argentino Intrusos, afirmó, por primera vez, que Luis Miguel lo hizo quedar “remal” en su serie, la cual se estrenó en 2018 y tuvo dos temporadas.

“Me saca en la serie de Luismi, saca un capítulo entero de Christian y no es para decirme ‘che un buen capítulo’ no sé… Me hace quedar remal. Qué onda conmigo, si yo soy su soldado, soy de su equipo”.

Cristian Castro a corazón abierto sobre su relación con el Rey Sol #Intrusos



"Luis Miguel me hizo quedar como un envidioso"💬



"Me hubiese encantado que Luismi fuera mi padrastro"💬 pic.twitter.com/edOC7bU5Xa — América TV (@AmericaTV) January 12, 2024

Cristian Castro coincidió con los presentadores, quienes consideraron que Cristian Castro fue plasmado, en la serie de Luis Miguel, como un tipo envidioso. Afirmó desconocer por qué el “Sol” mantiene una rivalidad con él.

Agregó, que de hacer una serie contando su vida no se victimizaría como, dijo, “otros compañeros”, sin decir nombres.

“No me victimizaría para nada, como pasó con algunos compañeros que solamente saben victimizarse… Yo soy el culpable de todo esto y así voy a salir en mi serie, como responsable”.

