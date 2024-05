Cuestiona morena veracidad de audio de Eukid Castañón

El equipo de vocería de Morena minimizó la difusión de un supuesto audio en el que Eukid Castañón Herrera, asegura participar en la campaña de Armenta y José Chedraui rumbo a la elección del 2 de junio.

En conferencia, reiteraron que el exdiputado federal panista no es parte de la estructura electoral, y tacharon como un montaje el material difundido por el portal «Latinus» el pasado miércoles 1 de mayo.

Agustín Guerrero Castillo, secretario general de Morena en Puebla, cuestionó la veracidad de la supuesta conversación filtrada y descalificó al portal de noticias nacional.

El morenista aseguró que el medio es «un instrumento de la derecha», pues refirió, ha servido como medio de publicidad para Eduardo Rivera Pérez, candidato de la oposición a la gubernatura.

Aseveró que este reportaje no afectará el voto de los simpatizantes y reiteró que es una medida «desesperada», pues señaló que las encuestas dan hasta 25 puntos de ventaja a Alejandro Armenta Mier, abanderado de Morena.

«No sé confundan, nosotros nada más tenemos una postura y la denunciamos el 19 de abril, ese señor no tienen nada que ver con Morena, no tiene ningún trato con Morena, no opera con Morena, no tiene ninguna candidatura».

Agustín Guerrero Castillo

Secretario general de Morena en Puebla