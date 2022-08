Cuestionan utilidad de revisiones policíacas en Puebla capital

Las revisiones “aleatorias” del Ayuntamiento de Puebla a transeúntes no solo son discriminatorias y violatorias de derechos humanos, además, no hay evidencia de que sean eficientes para combatir la inseguridad, aseveró el académico de la Universidad Iberoamericana, Rodolfo Tadeo Luna de La Mora.

El investigador adscrito del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría (Idhie), rechazó que las personas en estos operativos sean elegidas al azar, pues videos difundidos en redes sociales muestran que la policía municipal revisa a quienes tienen rasgos raciales muy definidos.

En entrevista con El Ciudadano México, el doctor en Criminología señaló que las corporaciones policiales “utilizan prejuicios” para realizar las inspecciones, los cuales son arbitrarios y mantienen estereotipos físicos, que son asociados a presuntos criminales.

Desde hace unas semanas, el gobierno del panista Eduardo Rivera Pérez ha realizado inspecciones extrajudiciales a transeúntes del Centro Histórico, bajo argumento de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) busca “delincuentes” y sustancias “ilícitas«.

Luna de la Mora remarcó que el artículo 16 de Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son “muy claros”, en relación con que ninguna persona puede ser detenida o revisada, a menos de que haya una orden judicial, una investigación o sea asegurado en flagrancia.

No hay evidencia documentada de que las inspecciones aleatorias contribuyan a reducir la incidencia delictiva, en cambio, podrían resultar dañinos a la percepción de la corporación policiaca, pues ponen en duda la estrategia del gobierno de Rivera Pérez.

Asimismo, consideró la medida como “populismo punitivo”, pues aparenta que la corporación policial actúa y previene el delito, cuando en realidad persigue delitos de baja peligrosidad y desatiende los problemas prioritarios.

Al dirigir los operativos a personas comunes, la SSC “mina” la confianza ciudadana a la corporación, pues “mucha gente que es revisada es el primer contacto con la corporación policial, entonces, ¿Qué confianza te queda?”, comentó el criminalista.

Las revisiones “aleatorias” del gobierno de Rivera Pérez evidencian una falta de investigación y labores de inteligencia por parte de la corporación municipal, agregó el doctor de La Luna Mora.

“Hablamos de la baja efectividad, porque al ser a personas aleatorias es casi como un azar que se encuentre algún delincuente, es casi como decimos de ‘chiripa’, si logramos atrapar; se está perdiendo mucha inteligencia, no se lleva a cabo investigación de parte de la SSC para detener a los delincuentes”.

El académico cuestionó que el Ayuntamiento insista en los cateos, pues este 17 de agosto el alcalde Eduardo Rivera afirmó que continuarán con los operativos en el Centro Histórico.

“Yo como ciudadano, me preocuparía, en manos de quién tenemos la seguridad, que se pone a hacer estrategias aleatorias o a revisar a nosotros mismos, porque a las personas que revisan también son ciudadanas y ciudadanos, que merecen tener seguridad. La revisión, lo que genera es más inseguridad (…) Tú como ciudadano, al ver que la estrategia de seguridad es revisar aleatoriamente, a ver si de casualidad detienen a un delincuente, pues te deja pensando ¿en manos de quien está la seguridad de la ciudad?”

El director del Idhie llamó a las personas que hayan sido abordadas en el operativo a realizar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, pues remarcó que son detenciones ilegales que vulneran las garantías individuales.

De La Luna Mora advirtió que los operativos pueden ser una estrategia “de control” por parte del gobierno panista, pues señaló que no es coincidencia que personas con rasgos raciales muy específicos sean retenidas en el Centro Histórico.

“Más allá del control del delito, sería buscar el control de ciertos grupos poblacionales, ¿Qué busca la autoridad al no querer a personas con ciertos rasgos y perfiles específicos paseando en el Centro Histórico?, entonces ¿para quién es el centro? (…) Desde mi punto de vista es el control de ciertos grupos poblacionales, que no queremos o que no quieren que vayan al centro de la ciudad, a lo mejor a favor de los turistas, a favor de dar una imagen específica de la ciudad”