David Urbano vive su sexualidad aún entre odio por homofobia

Con una bandera arcoirís ondeando y una protesta permanente, es como el poblano David Urbano Pérez ha luchado en contra de la homofobia que ha experimentado por su orientación sexual, quien se ha sentido excluido en muchas ocasiones por su forma de caminar, maquillarse, vestirse y expresarse en diversos escenarios de su vida.

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, para denunciar y visibilizar la discriminación que vive la comunidad Lgbtiq+ por su orientación sexual e identidad de género.

La homofobia es el rechazo u odio irracional que personas heterosexuales tienen hacia los homosexuales, transexuales o bisexuales, quienes en muchos casos llegan a ser violentados de manera verbal, física y hasta sexualmente.

En México y precisamente en Puebla existen diversas leyes que respaldan a la comunidad Lgbtiq+, como el matrimonio igualitario, cambio de identidad de género y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, no pero esto no ha sido suficiente para conscientizar a la sociedad sobre esta situación.

David Urbano, de 23 años de edad, compartió a El Ciudadano México que hablar abiertamente de su homosexualidad con su familia y amigos fue uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que su círculo social más cercano era machista, lo que hizo que el proceso fuera complejo.

De igual manera, dijo que una inquietud despertó dentro de él que lo cuestionaba constantemente, por lo que procedió a investigar más sobre el tema y se dio cuenta que ser gay no era ningún crimen.

Expuso que inicialmente su madre se opuso a que fuera homosexual y en repetidas ocasiones se culpó por esta situación, no obstante, con el paso del tiempo comprendió que el amor a su hijo no cambiaría por ningún motivo, dijo.

«Mi familia era muy machista, mi mamá se echó la culpa y decía ‘¿Qué hice mal?’, los primeros años fueron muy complicados, pero con el tiempo ha fluido mucho, he tenido comunicación con ella y ya actuó como soy, libremente» David Urbano Pérez

David Urbano mencionó que ahora todos sus familiares y amigos más cercanos tienen conocimiento sobre su homosexualidad se ha «quitado una piedra de la espalda», ya que no vive con más estrés, preocupación o miedo por la opinión de las personas.

Debido a esto, expuso que en los últimos años ha asistido, en conjunto de diversos colectivos y amigos, a la Marcha del Orgullo realizada en el primer cuadro de la ciudad con el objetivo de visibilizar a la comunidad Lgbtiq+ y para alzar la voz en contra de todas los ataques que han recibido las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, entre otros.

Fotos: Especial

Homofobia en diversas etapas de su vida

David Urbano Pérez se dijo agradecido de ser respaldado por sus amigos y familia por su orientación sexual, pero recalcó que no ha estado exento de las agresiones físicas o verbales que se han presentado en su contra por esta situación.

Reveló que uno de los momentos que lo marcó en su vida fue haber sido víctima de bullying y homofobia por sus propios profesores de primaria, quienes lo discriminaban por su forma de hablar y expresarse, además de que su círculo social en ese entonces lo integraban únicamente mujeres.

Urbano Pérez comentó que nunca le hizo saber a su madre sobre este caso, pues temía que sus profesores tomarán represalias en su contra por denunciarlos, por lo que tuvo que soportar este tipo de comentarios durante varios años.

Asimismo, David ha sufrido agresiones homofobas en vía pública, luego de que un taxista decidiera no llevarlo a su destino simplemente por la forma en que se encontraba vestido, además de decirle: «eres gay, no se me vaya a pegar».

«Me dijo: ‘tú eres gay y no se me vaya a pegar o vayas a ensuciar mi carro, así que no te puedo llevar’, ni siquiera me dio oportunidad de darle una explicación, sólo cerró la puerta y se fue»

Nuevas generaciones necesitan ser educadas contra homofobia

David Urbano puntualizó que es fundamental que las nuevas generaciones reciban la educación necesaria por parte de sus padres para que comprendan que todas las personas deben ser respetadas sin importar su edad, raza, sexo, religión u orientación sexual.

Declaró que existe mucha ignorancia por parte de la sociedad al no estar consciente de todo lo que sufre una persona homosexual, bisexual o transexual durante su proceso de «salir del closet» y su adaptación al mundo real.

En ese sentido, dijo que muchas personas de la comunidad Lgbtiq+ viven en constante miedo por ser agredidos o violentados por su apariencia o por su forma de ser, por lo que resaltó que es necesario un verdadero cambio en la sociedad.

«Es complicado pero es nada más informarse, educarse y que las futuras generaciones sigan conociendo sobre esto, es una tema que se debe seguir trabajando y luchando como comunidad para que no haya tanta homofobia»

David Urbano aseveró que es importante que todas las expresiones a favor de la comunidad Lgbtiq+ continúen desarrollándose, pues resaltó que de esta manera, muchas personas que viven en la negación respecto a su orientación sexual podrán sentirse respaldas y vivir libremente.

Ilustración: Iván Rojas

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com