Delgado muestra ventaja de Morena y ve un «frente gelatinoso»

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, informó que los resultados de las primeras encuestas publicadas, al comienzo de las precampañas, posicionan a la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo con amplia ventaja sobre los demás contrincantes.

Lo mismo aplica para la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), respecto a los demás partidos y alianzas contendientes.

El dirigente morenista detalló que tienen una ventaja de entre 25 y 30 puntos, en la mayoría de las encuestas.

“Esto para nosotros es una buena noticia. Pero no nos lleva a confiarnos, no nos lleva a cruzarnos de brazos. Las recibimos de muy buena manera, pero no bajamos el ritmo de intensidad” Mario Delgado Carrillo

Presidente nacional de Morena

Posteriormente, hizo énfasis en que la oposición mantiene «su ‘frente gelatinoso’ sigue haciendo agua, porque son pactos inconfesables. «Se traicionan entre ellos».

“Sus pactos, sus alianzas, son de intereses; son complicidades que llevaron a la imposición de uno de los líderes de la mafia inmobiliaria que está anidada en la Benito Juárez”

Mario Delgado dijo que la política de derecha no «levanta» en el país porque el programa que presentan es uno que la ciudadanía ni el país necesitan.

Incluso abordó la victoria del ultraderechista, Javier Mieli, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones en Argentina, al asegurar que en México no hay riesgo de que haya un personaje como el argentino, porque la economía lograda por el actual gobierno federal es mejor a la de los mandos neoliberales

“Tenemos una economía fuerte, dinámica, que favorece ahora a la mayoría, no era nada más como en los tiempos neoliberales. […] Hoy se tienen finanzas públicas sanas, se tiene inversión en la gente, se tiene una gran inversión en infraestructura y no hay ningún sacrificio en términos de crecimiento económico. Por el contrario, es un crecimiento incluyente: el mejor indicador es que hay 5 millones menos pobres en el país”

Remarcó que la nueva política es la que impulsa la Cuarta Transformación: «de no mentir, no robar, no traicionar; la de gobernar con honestidad y en favor de quien más lo necesita».

Fotos: Morena

