Denuncia PAN promoción política adelantada en Puebla

La dirigencia del PAN en Puebla ha presentado 12 denuncias en contra de aspirantes de Morena, por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos.

Así lo dio a conocer el Comité Directivo Estatal panista, detalló que las querellas iniciaron desde agosto de 2022, por la pinta de bardas promocionales.

La mitad de las quejas son contra Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, aspirantes presidenciales de Morena; el resto fueron contra políticos poblanos.

Sheinbaum fue la primera señalada y suma cuatro quejas, mientras que López acumula dos expedientes.

De igual forma, el PAN denunció a los poblanos: Julio Huerta, Ignacio Mier y Alejandro Armenta, aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura.

La queja ante el Instituto Nacional Electoral es por la pinta de mensajes de apoyo a los morenistas en bardas y mobiliario urbano, que podría constituir promoción personalizada.

El PAN refirió que la semana pasada denunciaron a los diputados del Partido del Trabajo, Mónica Silva y Antonio López, por usar logos de partidos en la entrega de apoyos.

La dirigente local del PAN, Augusta Díaz de Rivera, aseveró que las quejas son para garantizar «equidad» en la contienda electoral:

«Nosotros no vamos a dejar pasar las violaciones a la legislación electoral, deben respetarse las normas para garantizar equidad en la contienda. Ya no es válida la justificación de que no ha iniciado el proceso electoral, ya el propio tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado criterios para la valoración de estos actos por parte del INE»