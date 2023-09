Denuncian irregularidades en cuentas públicas desde 2016 hasta 2021

La diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, denunció irregularidades en las cuentas públicas de 2016 hasta 2021 del gobierno de Puebla, las cuales ascienden a 4 mil 485.4 millones de pesos, que fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no han sido solventadas.

La integrante de la Comisión Inspectora de la ASE en la Cámara de Diputados señaló que los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas, Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta no solventaron estos gastos, por lo que podrían constituir daño patrimonial.

Dio a conocer que el pasado 6 de septiembre presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de quien resulte responsable, al señalar que el monto no comprobado es un posible «desvío de recursos».

Según el pliego de observaciones de la ASE y la evidencia pericial, que asegura Parra Juárez presentó a la instancia judicial, el gobierno de Moreno Valle Rosas no comprobó 31.5 millones de pesos.

Entre las irregularidades, el panista incurrió en «pagos duplicados de volumen de obra del segundo piso de la ciudad de Puebla», material de obra no suministrado, sobrecostos indirectos en obras de vialidad, obras de mala calidad, falta de aplicación en recursos Prospera, desarrollo regional del Fondo de Aportaciones Múltiples y de Seguridad Pública, así como pagos indebidos a trabajadores de educación y presuntos aviadores.

En el periodo de Gali Fayad, de 2017 a 2018, hay observaciones por mil 722 mdp, ante la falta de evidencias de entrega recepción de bienes y servicios, falta de amortización de anticipo de obra pagada de fondos federales, así como pagos irregulares y recursos sin devengar.

También se señaló obra pagada no ejecutada o incluso mal ejecutada, pago por acreditaciones no encontradas, sin expedientes de proceso de adjudicación y la no comprobación de erogaciones por servicios personales.



En 2019, durante el interinato de Pacheco Pulido y el inicio de la gestión de Miguel Barbosa, las irregularidades ascendieron a mil 291.2 millones de pesos, entre las cuales Parra Juárez señaló pagos indebidos al Seguro Popular, uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades e irregularidades en obras de agua potable.

De 2020 a 2021, fueron observados mil 440.5, por la aparente falta de comprobación en el uso de recursos para la nómina de educadores, no comprobación contratos a funcionarios, así como convenios que excedieron lo máximo y desvío de fondos de salud a impermeabilizaciones.

Parra Juárez indicó que las querellas fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, peculado, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

Foto: Twitter

