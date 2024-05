Denunciará Consejo Indigena Poblano a Eduardo Rivera por expresión descriminatoria

El Consejo Indigena Poblano declaró que será interpuesta una denuncia en contra de Eduardo Rivera Pérez, candidato panista a la gubernatura, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de que llamó «morenacos» a militantes y simpatizantes del partido de la 4T.

También puedes leer: Eduardo Rivera muestra su clasismo; utiliza el término “morenacos”

La agrupación, conformada por representantes de las siete etnias del estado, condenó las expresiones del abanderado de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, al afirmar que su postura fue clasista y discriminatoria.

Manuel Viveros Narciso, presidente del Consejo Indigena Poblano, puntualizó que todos los habitantes de la entidad poblana merecen respeto, independientemente de su identidad partidista, por lo que señaló que el panista no sólo ofendió de manera despectiva a un sector, sino a todo un pueblo mexicano.

Aunado a lo anterior, explicó que «naco» proviene del totonaco, grupo étnico originario de Puebla, por lo que lamentó que un aspirante a gobernador realice comentarios discriminatorios en lugar de ofrecer propuestas para combatir este delito.

Esto, debido a que Puebla ocupa el segundo lugar con más casos de discriminación a nivel nacional, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Consejo Indigena Poblano aseveró que la transformación y el combate a la discriminación no sólo debe ser atendida desde la sociedad, sino también desde las instituciones políticas, no obstante, denunció que Rivera Perez no tiene conocimiento sobre esta situación por su «visión privilegiada» y por siempre invisibilizar a diversos sectores.

Si bien, los integrantes del Consejo Indigena Poblano adelantaron que será presentada una queja ante el Conapred por este caso, no descartan hacerlo en otras instancias.

Es necesario destacar que Eduardo Rivera Pérez fue criticado por su postura «discriminatoria» realizada en un mitín político en Xicotepec, motivo por el que este sábado 18 de mayo ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales.

