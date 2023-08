Descubre a su novio infiel por su Apple Watch, ¿hizo cardio a las 2 de la mañana?

El Apple Watch, desarrollado por la empresa Apple Inc. se ha convertido, para muchos, en un accesorio indespensable.

Este artefacto ha ayudado a una mujer a descubrir lo que podría ser una infidelidad por parte de su novio.

La historia se hizo viral en Twitter donde se compartió la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp.

La chica revisó el Apple Watch de se novio y detectó cierta actividad sospechosa, su ritmo cardiaco se aceleró a las 2 a.m. como si estuviera haciendo cardio.

El tuit compartido lleva más de dos millones de visualizaciones y en él se leen toda clase de comentarios.

«Uno no puede bailar Just Dance en la madrugada ahora», «Ya uno no puede darse auto amor a las 2:00 de la mañana por tener insomnio», «Yo con mis ataques de taquicardia por ansiedad».