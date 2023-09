Despiden a doctora de Baja California por tener OnlyFans

En Baja California, una doctora del área de urgencias dejó de ser requerida en el hospital donde laboraba luego de abrir su OnlyFans.

Mediante Facebook, la página “La Estampida de los Búfalos” dio a conocer el caso de Jovanna Isabel Ortega, doctora que perdió su trabajo por OnlyFans.

Jovanna se encontraba laborando desde hace un año en el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali).

Pese a que contaba con una maestría en Nutrición Clínica, la médico se desempeñaba en el área de urgencias.

En los últimos meses, la doctora decidió abrir un OnlyFans; a la par de esta decisión, el hospital empezó a requerir menos sus servicios.

Jovanna relata que, de la noche a la mañana, un día el hospital empezó a requerir cada vez menos los servicios.

“Ellos me dijeron que ya no la iban a necesitar diario (trabajaba de lunes a domingo) en el área de urgencias, que ellos me hablaban cada que me necesitaran, pero que iba a seguir en el área de deportes”.Jovanna Isabel Ortega, doctora en nutrición médica.