Detienen a ‘Fofo’ Márquez en el Edomex, tras agredir a una mujer | Video

En el Estado de México, fue detenido el influencer, ‘Fofo’ Márquez, acusado de golpear a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, informó la Fiscalía del Estado de México

La detención se produjo tras múltiples denuncias en redes sociales y la colaboración de diversas autoridades, incluyendo la Policía de Naucalpan, donde reportaron que el influencer golpeó y pateó a una mujer.

“El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla a disposición de la Autoridad Jurisdiccional quien determinará su situación jurídica, se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia de condena en su contra”, informó la Fiscalía en redes sociales.

Distintos usuarios de redes sociales reportaron que el influencer, ‘Fofo’ Márquez, golpeó a una mujer en un estacionamiento, el pasado 22 de febrero, pero las grabaciones cobraron relevancia en redes sociales hasta el 4 de abril, mismo día que el influencer fue detenido.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento de la agresión, donde ‘Fofo’ arremetió en contra de la mujer después de pegarle accidentalmente al espejo del auto del agresor, la agraviada señaló que le dijo que llamaría al seguro para qué lo arreglarán.

“Déjame, voy por mi papel, que le voy a llamar al seguro. Al entrar el espejo se golpeó, me bajo y la chava no se baja. Le comentó, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy justitos. El chavo creyó que yo me iba a ir, me imaginó, déjame sacar mis papeles. Que se me hace que no y ahí empezó a patearme”, informó la víctima.

Mientras algunos intentaron ayudar a la mujer, también fueron agredidos por Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, quien intentó patearlos antes de huir en un vehículo negro que ya lo esperaba en el estacionamiento.

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado por violencia de género y lesiones agravadas, siendo trasladado a un centro penitenciario para determinar su situación jurídica.

Mientras que la primera foto del influencer junto a las autoridades está causando polémica, pues aparece sonriendo pese a la situación que está viviendo.

