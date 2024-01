Día de The Beatles: un viaje temporal a través del espacio musical

El 16 de enero, considerado el Día Internacional de The Beatles, despierta la euforia de los fans. Esta fecha conmemora la inauguración del mítico Cavern Club en 1957, donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr hicieron su debut en 1961.

No obstante, para algunos, el 6 de julio, cuando Lennon y McCartney se conocieron, y el 10 de julio, regresando triunfantes de su gira en 1964, también son fechas significativas.

The Beatles: Icono universal en una época de cambios sociales

En los convulsos años 60, The Beatles, surgidos en Inglaterra, destacaron en un periodo de guerras y movimientos sociales. Su música, inicialmente pop y rock, evolucionó hacia letras que abogaban por la paz y la igualdad. Influenciaron movimientos como el hippie y dejaron un legado que trasciende generaciones.

El enorme éxito del cuarteto los consagró como una de las agrupaciones más importantes del movimiento contracultural de la década con elementos de la música beat, clásica, pop y rock & roll. Su creatividad los llevó incluso a incursionar en estilos musicales como hard rock y la psicodelia, además de crearse el término “beatlemanía” por el furor que generaban entre la juventud.

Curiosidades sobre The Beatles: sueños de Islas, escáneres de rayos X y más

Mucho se ha especulado sobre The Beatles, pero entre las numerosas anécdotas, destacan algunas tan fascinantes que circulan ampliamente en las redes sociales.

The Beatles planeaban comprar su propia isla utópica: La idea la propuso Lennon, y la isla quedaría en las costas atenienses. Pero nunca lo hicieron y la sociedad utópica de los chicos quedó como otro gran ideal que nunca vio la luz.

Los rusos oían a The Beatles en escáneres de rayos x usados: Hablamos de plena guerra fría. Rusia había prohibido muchas cosas de la cultura de occidente y entre estos objetos estaban los discos de vinilo de la banda, pero el ser humano siempre ha sido ingenioso y por esta razón descubrieron que podían guardar música en los escáneres de rayos x de la época y así escuchaban los grandes éxitos del momento.

George Harrison perdió la virginidad mientras el resto de la banda espiaba: En realidad la historia es la siguiente: toda la banda se quedaba en literas, así que la palabra intimidad no existía, pero Harrison se las arregló para tener relaciones debajo de las mantas. Cuando terminó el resto de la banda le aplaudió dándole ánimos y celebrando su logro.

Disney, el lugar de los sueños fue la locación para la despedida de Lennon del grupo: John Lennon se encontraba hospedado en el Hotel Polynesian Village en Disney World, cuando decidió terminar definitivamente con la banda de rock and roll más famosa de la historia.

Películas que Inmortalizan a The Beatles

La pantalla grande también acogió a The Beatles. «A Hard Day’s Night» (1964), una comedia musical británica, marcó el inicio.

«Submarino Amarillo» (1968), una animación revolucionaria.

«Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1978), un tributo musical, son otras joyas.

«Locos por ellos» (1978) y «Mi Nombre es Sam» (2001) exploran la influencia de la banda.

El Impacto The Beatles en México

El 5 de agosto de 1962 marcó el debut discográfico de The Beatles con el lanzamiento de su primer sencillo, «Love Me Do», seguido dos meses después por el álbum «Please, Please Me«. A pesar de la devoción de México hacia la banda, tuvieron que pasar casi 50 años para que un «escarabajo» tocara en Guadalajara.

Paul McCartney se convirtió en el pionero al actuar en 1993 en la inauguración del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, hoy Foro Sol, en la Ciudad de México.

Aunque John Lennon y George Harrison nunca actuaron en México, Ringo Starr, visitó por primera vez el país en 2011, donde destacó la entrega del público mexicano.

Sin embargo, en 1965, la censura del regente Ernesto Uruchurtu impidió que The Beatles se presentaran en México, alegando que eran un mal ejemplo para la juventud. A pesar de este obstáculo, la influencia del cuarteto en México se hizo evidente en cambios de apariencia y modales, convirtiéndose en la expresión global de la juventud.

Además, persiste la fábula de una visita espiritual a Oaxaca en 1967, donde se dice que exploraron los efectos de los hongos alucinógenos con la ayuda de María Sabina, una reconocida chamana.

Día Mundial de Los Beatles, una celebración perpetua

El 16 de enero, vinculado al Cavern Club, se destaca como el Día Mundial de Los Beatles, aunque el 6 y 10 de julio también son recordados. La música intemporal de la banda, surgida en Liverpool, continúa marcando la historia. ¿Cuándo celebras tú el impacto de Los Beatles en la música y la cultura? Cualquier día es perfecto para disfrutar de su legado musical.

También puedes leer: Renata Tapia canta desde el alma y comparte su corazón en la música

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com