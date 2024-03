Edil de Puebla dice «no estar preocupado» por intereses de líder sindical

El presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, minimizó el respaldo que Gonzalo Juárez Méndez, líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento «Benito Juárez», le mostró a José Chedraui Budib, candidato a la alcaldía de la capital por Morena, al referir que no es un asunto que le preocupe en lo absoluto.

Lo anterior, luego de que el pasado lunes 18 de marzo, el líder sindical se reunió con el abanderado por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José Chedraui, a pesar de que semanas atrás le mostró su apoyo a los panistas Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña, candidatos a la gubernatura y a la presidencia municipal, respectivamente.

En entrevista, el alcalde panista mencionó que el gobierno municipal continuará trabajando de la mano con la base sindicalizada, independientemente de la ideología política que tenga el líder y sus trabajadores.

En ese sentido, aseveró que no se involucrará en el proceso político, pues recalcó que será respetuoso de las decisiones que tomen los servidores públicos, así como los integrantes de los sindicatos que conforman el Ayuntamiento.

«No me preocupa, no es un asunto que preocupe (…) las campañas locales aún no empiezan, falta mucha agua por correr en el río y por calenturas ajenas no vamos a sudar en el Ayuntamiento» expresó.