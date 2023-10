Rivera se «aferra» a la alcaldía, tras exigencias de renuncia

Tras haber sido señalado por no dejar la presidencia municipal de Puebla a pesar de haber externado sus aspiraciones políticas, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, puntualizó que nada le impide seguir en su cargo, al justificar que la convocatoria del Frente Amplio por México aún no se emite.

Lo anterior, luego de que la exfuncionaria estatal, Olivia Salomón Vibaldo consideró importante que Rivera Pérez, así como cualquier panista que tenga aspiraciones de participar en las elecciones del 2024, sean congruentes y dejen su puesto, tras asegurar que eso los pone en “ventaja”.

En respuesta, el edil panista justificó que la declaración no fue directa hacia él, pero comentó que no puede ser señalado, ya que el Frente Amplio por México aún no ha emitido convocatoria, por lo que insistió que seguirá en su cargo como presidente municipal, porque es su responsabilidad.

Dijo ser respetuoso de la decisión que tomó Olivia Salomón de haber dejado la Secretaría de Economía en el gobierno del estado, para participar por la gubernatura por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero que en su caso, no será así por el momento.

Asimismo, reiteró que será hasta diciembre del presente año, que dé a conocer el puesto de elección popular por el cual va a participar, representando al Partido Acción Nacional (PAN) en la alianza que la conforman también el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Revolucionario Partidista (PRD).

“Estaré definiendo a finales de año, a principios del próximo, mi participación y exactamente en qué trinchera, por lo tanto, mi tarea a atender es ésta, la del gobierno de la ciudad” Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla

Cabe resaltar que anteriormente, Rivera Pérez declaró que sería después de su segundo informe de gobierno, el 15 de octubre, que estaría definiendo el puesto al que aspiraría y en diciembre dejaría, posiblemente, la presidencia.

Foto: Agencia Enfoque

