El 4 de octubre habrá un apagón en internet, algunos piensan que es el inicio de los 3 días de oscuridad

Algunos han reportado que el próximo 4 de octubre a las 14:30 horas, habrá un apagón de internet. Esto ha alertado a la gente, pensado que es el inicio de los 3 días de oscuridad.

Recordemos que previo al anuncio del apagón de internet del 4 de octubre, se dio a conocer que en este 2023 ocurrirían los 3 días de oscuridad bíblicos.

Es por ello que muchos piensan que esta es la primera señal de este evento apocalíptico, el cual marcaría el inicio del fin del mundo como lo conocemos.

Autoridades e incluso estudiosos de la Biblia, han señalado que el apagón del 4 de octubre no tiene nada que ver con los 3 días de oscuridad.

Lo que pasará el 4 de octubre será un prueba de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos.

Esta prueba tiene como fin verificar que todos los sistemas funcionen de manera de adecuada, en caso de que se dé una emergencia real; como un desastre natural.

La misma FEMA ha señalado que los ciudadanos no tienen nada de qué preocuparse, además afirmaron que no se sustraerá información sensible de las personas.