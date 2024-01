El Alemán: confesiones o la normalización de la violencia

El caso de El Alemán y Akasha rebasa un conflicto de pareja y de la prensa del corazón. Es un caso paradigmático de violencia, un ejemplo de las relaciones de dominación en esa generación, entre 25 y 35 años, y una ventana a la compleja red de intereses y machismo que predomina en el género de la música urbana.

A la divulgación en redes sociales de la violencia física del rapero Erick Raúl Alemán Gutiérrez, de 33 años y originario de Baja California Sur, conocido como El Alemán, a su ahora expareja sentimental, la modelo y también rapera, Akasha, del pasado 8 de diciembre, siguió el silencio que fue roto por la puesta en práctica de una estrategia de parte del rapero, su empresa, Homegrown-Mafia y su abogado, para evadir su responsabilidad ante la ley, evitar ir a la cárcel y no pagar la reparación del daño.

Erick Raúl Alemán Gutiérrez, El Alemán, intenta victimizarse. Como se dice coloquialmente, voltear la tortilla. Pasar de victimario a víctima. De agresor a agredido.

En una conferencia de prensa de hace unas semanas, en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y en sus redes sociales, manipula, confiesa, miente y lo más grave, sigue agrediendo a Akasha con sus declaraciones y con la promoción en Spotify de cinco piezas musicales en las cuales, amparado en la libertad de expresión y creativa, la insulta, denigra y revictimiza. Además de la violencia física, psicológica y económica de El Alemán, ahora esta mujer es objeto del odio y amenazas de seguidores del rapero.

Los hechos hablan. Al revisar sus redes sociales y notas en los medios del espectáculo se identifican fácilmente las acciones de su plan para evadir su responsabilidad.

La foto del hospital. Cuando Akasha publicó por unos momentos el audio y las fotografías de las agresiones de las que fue objeto, El Alemán congeló sus redes por varios días. A las semanas subió una foto en donde aparece al pie de la cama de un hospital sosteniendo el brazo de un hombre enfermo. Después trascendió que la persona hospitalizada es el padre de Erick Raúl Alemán Gutiérrez, el cual padece cáncer. Como a cualquier paciente de esta terrible enfermedad le deseamos mejoría. El hecho mediático y por lo cual se comenta la foto es que Erick Alemán la utilizó para intentar detener las críticas en su contra.

Conferencia de prensa, disculpa fallida. Erick Raúl Alemán Gutiérrez, junto con su abogado, Cristopher Estupiñán, dieron una conferencia de prensa en la cual pidió disculpas en primer lugar a su público y después a su expareja.

Dicen que los ojos son la ventana del alma. En su conferencia de prensa, El Alemán usó unos enormes lentes oscuros que impidieron el contacto visual con los reporteros. Se hizo bolas con sus argumentos. Entre las partes entendibles dijo que deseaba limpiar su nombre, que estaba tomando terapia, que había invertido mucho en su relación y que había apoyado a Akasha en su carrera. Fue tal la dispersión de sus palabras que su abogado tuvo que entrar al quite, desestimando acusaciones y limitando las preguntas de los reporteros. Cristopher Estupiñán reconoció que el audio que se divulgó en redes sociales sí contenía la voz de su cliente y que las fotos correspondían a acciones de “contención” de su defendido; es decir, te lleno de moretones las piernas, casi te rompo la mano o te desgarro las uñas, para contenerte. https://www.youtube.com/watch?v=uZwmaFUYjuw

Lo único que dejó claro con su conferencia de prensa fue que la violencia en contra de Akasha ha ocurrido en diferentes momentos y de manera reiterada durante la relación; que el tipo necesita terapia para manejar su agresividad, hasta su terapeuta estuvo presente y que es incapaz de mirar a la gente a la cara. No señor, no basta una disculpa. Este tipo cometió varios delitos, algunos del orden civil y otros del tipo penal.

Denuncia e intento de victimizarse. Como su conferencia de prensa fracasó para limpiar su nombre, ante la pérdida de contratos, para evitar pagar la reparación del daño y principalmente para evitar la acción de la justicia, Eric Raúl Alemán Gutiérrez presentó en la fiscalía de la CDMX una denuncia por intento de extorsión. La hermana de El Alemán, una tal Emy Alemán publicó capturas de pantalla en donde supuestamente Akasha le pide dinero.

La denuncia de El Alemán ante la fiscalía es un balazo en el pie, porque Akasha será citada a declarar y podría hablar y documentar ante autoridad las agresiones que recibió durante su relación con este tipo, además de la relación contractual con la empresa de la cual supuestamente su exnovio es socio y de lo que hasta el momento no se ha dicho nada.

Revictimación en Spotify. Amparado en la libertad creativa, Eric Raúl Alemán Gutiérrez, subió a ésta y a otras plataformas una lista denominada “Confesiones”, en donde continúa agrediendo e insultando a Akasha, justificando su comportamiento y normalizando la violencia en la pareja. Uno de estos temas, “Un Chiste”, lo hace en colaboración con Adán Cruz, otro rapero que estuvo preso hace unos años acusado de abuso de menores y del que también circulan audios de violencia a su expareja Dianey Sahagún. Dios los hace y ellos se juntan. https://www.youtube.com/watch?v=HKEFk_JFA_w

No compartiré la liga con las piezas de El Alemán para no sumarme la revictimización, pero pueden consultarlas en varias plataformas y comprobar por ustedes mismos de lo que hablo.

Campaña de odio en redes. Seguidores de Erick Raúl Alemán Gutiérrez desataron una campaña de odio en redes sociales que van del insulto a las amenazas en contra de Akasha y de quienes la apoyan.

Un golpeador por lo regular es un excelente manipulador, capaz de tergiversar los hechos para que siempre sean a su favor. En el caso de Erick Raúl Alemán no tendrán éxito, porque hay muchos hechos en su contra.

Por cierto, otros representantes, mujeres y hombres, del género urbano permanecen en silencio. Callados como momias. Lamentablemente, algunos medios de comunicación, ya sea por audiencia o por intereses económicos, se ponen del lado del agresor y dan credibilidad a sus declaraciones y a los contenidos que publica; por ejemplo, el video que subió en el cual supuestamente Akasha lo insulta y destruye una pantalla, para presentarla como una persona violenta, como si los dos fueran igual de agresivos o tóxicos.

Nadie dice nada de la situación que vivió esta chava: novia trofeo, controlada económicamente, violentada continuamente, desesperada por irse, pero sin recursos económicos para hacerlo. Por ejemplo, la revista Forbes, que llevó al El Alemán en su portada hace unos meses junto con Peso Pluma y Dana Paola, no ha dicho nada de la imagen que promovió. La fama no es sinónimo de talento, ni de integridad. Dirán que es un asunto de pareja y ahora de abogados. Sin embargo, este tipo de escándalos sólo terminan por estigmatizar al género urbano y a sus representantes. Así como ponen en evidencia que los medios están del lado del poder y del dinero.

Uno de los avances más importantes de los últimos años es el establecimiento de la justicia con perspectiva de género. ¿A qué institución tendría que acudir Akasha y otras mujeres víctimas de violencia?, ¿A la fiscalía de la CDMX?, ¿A la defensoría pública?, ¿Conseguir un despacho de abogados?, ¿Dónde están las organizaciones feministas y de apoyo a las mujeres violentadas?, ¿Qué dicen las otras raperas?

Dirán que Akasha no ha presentado su denuncia, pero no se han preguntado si la han intimidado o amenazado o si los trauma por la relación la tienen paralizada. Una gran amiga, que fue víctima de violencia hace mucho, me contó que fue tal la inseguridad que infligió su agresor, que por meses tenía miedo de cruzar sola la calle.

En ocasiones pienso que el apoyo a las mujeres víctimas de violencia son sólo palabras al viento, instituciones sin beneficio concreto para las personas de carne y hueso. Bien harían las instituciones en tener programas y espacios para brindar apoyo a las mujeres violentadas. Por ejemplo, que podría hacer la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la CDMX, cuya titular es Sayuri Herrera Román, en casos como éste. Como siempre, las víctimas están solas. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

@onelortiz

