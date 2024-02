El estrés crónico podría ayudar a desarrollar metástasis, revela nuevo estudio

Los investigadores del Centro Oncológico del Laboratorio Cold Spring Harbor descubrieron que el estrés crónico altera los neutrófilos, un tipo de célula inmunitaria, lo que hace que liberen estructuras en forma de red llamadas NET.

Estas NET crean un entorno favorable para que las células cancerosas se propaguen.

Los hallazgos sugieren que el estrés crónico podría ser un factor que contribuye a la metástasis del cáncer.

Esto podría tener importantes implicaciones para el tratamiento y la prevención del cáncer.

Los investigadores sugieren que reducir el estrés debería ser un componente del tratamiento y la prevención del cáncer.

Esto podría incluir técnicas como la terapia de reducción del estrés, la meditación o el yoga.

Fuente: Cancer Cell: Chronic stress increases metastasis via neutrophil-mediated changes to the microenvironment

