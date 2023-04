“El teatro poblano no tiene una presencia respetable en el país: Héctor Azar, autor de más de 38 obras de teatro, creador del Centro de Arte Dramático a Asociación Civil (CADAC) en la Ciudad de México, en Tabasco, Guerrero, Atlixco y recientemente en Puebla; con una larga trayectoria como director teatral, el maestro Héctor Azar ha sido distinguido recientemente con el Doctorado Honoris Causa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el sábado pasado presentó su último libro De cuerpo entero, en la Casa de la Cultura, dentro de las actividades de la Feria del Libro”.

Lo anterior es parte de una colaboración periodística que hiciera Amelia Domínguez en el diario Síntesis el 9 de julio de 1994 y se trae a mención porque el 28 de marzo de 2023 se develó una escultura del artista Tizoc Ramos Hernández para conmemorar el 91 aniversario del nacimiento del distinguido dramaturgo Héctor Azar, en el Senado de la República. En este homenaje estuvieron presentes distinguidas personalidades, entre ellos, Alejandro Armenta Mier y Cora Cecilia Pinedo Alonso, organizadora, además de Manuel Reygadas, conocido impulsor del teatro en Puebla.

Amelia Domínguez escribió también lo siguiente: “El maestro Azar nos platica que decidió crear una sucursal del CADAC en Puebla, más que nada por cuestiones sentimentales, primero en el Barrio del Alto porque en ese lugar es donde surgió el teatro en México, y segundo, porque fue Motolinía quien lo impulsó junto con los misioneros españoles y, sobre todo, porque el centro se creó con el producto de su trabajo y no mediante la ayuda oficial como creen algunos.

Creador de las Jornadas Alarconianas en Taxco Guerrero desde hace 5 años, Azar expresa su satisfacción por la realización de ese evento, pues dice, éste ha quedado como un festival cultural ejemplar con características propias como la austeridad, la acción de comunicarse culturalmente con el pueblo, sin demagogias. Las jornadas son un trabajo que encargaron a CADAC, donde se ganó un buen dinero y de ahí salió para la sucursal poblana. En Puebla, mientras la comunidad no lo pida y el gobierno no lo patrocine, no se puede hacer un festival de esas características, pero siente que el pueblo sí está interesado, pues en estos últimos meses ha notado una gran efervescencia cultural en la ciudad.

El movimiento teatral en Puebla, continúa Amelia Domínguez, es muy contradictorio -dijo- porque hay muchos grupos, pero ninguno se comunica entre sí, tiene la impresión de que no es un movimiento, sino que están dispersos y, al parecer, todos están contra todos, no se llevan unos con otros. Cree que dentro del ambiente teatral en la república, el teatro poblano no tiene una presencia respetable. El teatro sigue siendo un gran problema, parece ser que no se orienta de manera franca y definitiva a ser un repertorio que informe y forme el gusto teatral. Ahí está el teatro principal, por ejemplo, se presentan cosas muy ruines, teatralmente, y todavía el funcionario del teatro se atreve a decir que cuando viene un actor con nombre conocido, el teatro se llena y cuando no, está vacío. El maestro Azar es asesor del teatro, pero dice no tener autoridad alguna para determinar lo que se presenta.

En el país, en la actualidad, el teatro tiene un público que antes no tenía como es el público estudiantil, mencionó, pues como director de la rama de teatro de la SOGEM, sabe que México ocupa el cuarto lugar entre las grandes capitales de teatrales del mundo, después de Nueva York Londres y Buenos Aires.

En la Ciudad de México se tiene más concurrencia teatral que en Madrid también en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Morelia, Xalapa, La Paz y Mérida hay un importante movimiento teatral.”

La crítica que hizo Héctor Azar sobre el teatro en Puebla es honesta y consecuente y nos recuerda la importancia de apoyar a sus creadores, especialmente en Puebla.

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com