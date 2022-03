Emite San Andrés Cholula recomendaciones para evitar las extorsiones

Por Redacción

San Andrés Cholula, Puebla. Con el propósito de fortalecer las medidas de prevención del delito, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula pone a disposición de la ciudadanía las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima del delito de extorsión:

• No facilites información personal o de tu familia a personas desconocidas.

• Mantén comunicación constante con tu familia.

• Instala un identificador de llamadas en casa.

• Ten a la mano un directorio telefónico con datos de tu familia, vecinos, amistades cercanas y números de emergencia.

• Descarga periódicamente las fotografías y archivos importantes de la memoria de tu celular.

• Si utilizas la banca en línea o realizas trámites en línea, no olvides verificar la seriedad y seguridad del sitio.

• No exhibas datos, fotos ni videos personales en perfiles abiertos de redes sociales.

• Evita ingresar datos personales en computadoras de uso compartido.

Cabe señalar que, la extorsión es un delito mediante el cual las personas que lo cometen buscan obtener un beneficio económico, mediante engaños y amenazas ejerciendo presión contra las víctimas o sus familiares.

Este delito tiene varias modalidades en las que es frecuente el uso del servicio de telefonía: las falsas notificaciones sobre la obtención de algún premio; el secuestro virtual de algún familiar -el delincuente indica que tiene a un familiar secuestrado y transmite la grabación de una persona, que por lo general es una mujer o un niño llorando-; la suplantación de la identidad de un familiar en el extranjero; las llamadas con amenazas de muerte o secuestro y las llamadas de supuestas instituciones bancarias.

Los números telefónicos para reportar extorsión son 9-1-1 y 088, además de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) 222 244 6853 y del Centro Estratégico de Seguridad y Emergencias (CESE) 222 403 7010.

